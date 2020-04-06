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教外國人蒸口罩以減少消耗？ 網一面倒：幾乎不可能

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文詢問「為什麼不教外國人蒸口罩？」示意圖／ingimage
一名網友PO文詢問「為什麼不教外國人蒸口罩？」示意圖／ingimage

新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒，由於國內口罩產量增加，口罩實名制也從原本的7天3片放寬為每14天可買9片，不用周周都去排隊，甚至還可以寄送給國外親友，日前疫情指揮中心還親自示範用電鍋乾蒸口罩殺菌，鼓勵民眾可以重複利用。對此，就有一名網友在PTTPO文提到，由於食藥署說口罩乾蒸最多只能用5次，因此他認為若是這樣的方法教給外國人，那麼他們就可以省下相當多的口罩，於是就好奇詢問廣大網友「為什麼不教外國人蒸口罩呢？」

原PO在文中表示，根據食藥署的說法，如果將口罩放進電鍋殺菌，最多可以使用5次，這樣一來就可以延長口罩的壽命，節省口罩的使用量，對此原PO就突發奇想的指出，如果把這招教給美國人，假設有3億人都戴口罩，同樣5天就可以省下12億個口罩，比起日前蔡英文總統說的捐1000萬片還多，並說道「授人以魚不若授人以漁，不要暗藏招啊！」

PO文一出後，立刻掀起網友熱議，並紛紛留言回應「國外那種疫情，蒸口罩應該沒用吧」、「應該是低病毒的地區才適合這樣做吧」、「歐美地區的確診人數，一看就知道是高病毒量，這種還真的不敢蒸」、「人家是建議低風險才蒸，歐美疫情這樣怎麼蒸啦，根本沒辦法」、「國外都是醫護人員才有口罩戴，依食藥署說法，高病毒濃度的地方不要再蒸，而是直接換掉，所以要外國人用蒸口罩消毒，幾乎不可能」、「感覺外國人應該不是幾家都有電鍋，所以要蒸口罩也很難」。

事實上，對此中央流行疫情指揮中心則說明，電鍋乾蒸後的口罩細菌過濾效率與加熱前相比幾無差異，皆能維持在九成九以上，但口罩若已髒汙、破損則不適用，此外，出入醫院等人多場所也不建議重複使用。由於醫用口罩內襯為過濾材質，多為經靜電處理的不織布，也不建議使用噴灑酒精或其他濕式消毒方式。

口罩 COVID-19 新冠肺炎 食藥署 PTT

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