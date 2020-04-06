電梯驚見2片「用過口罩」夾木板 網怒：應調監視器開罰

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，民眾為了自保幾乎都戴上口罩，就是怕自己成為防疫破口，不過自疫情爆發後，路邊都會出現不少使用過的口罩遭亂丟，政府也在積極宣導亂丟累犯將會重罰。但昨（5）日就有一名女網友在《爆怨公社》PO文提到，社區內有住戶將口罩亂丟，而且還塞在電梯的縫隙內，讓原PO傻眼直呼「真的好沒水準！」

原PO在文中表示，昨日她剛好要去公寓樓下拿外送時，沒想到居然在電梯公告的木板縫隙中發現，有住戶把用過的口罩塞在裡面，看到這樣的景象她立刻跟社區總幹事通報。從照片中可看出，該口罩露出耳掛繩並夾在電梯的木板中間，若不仔細看還真的不容易發現，萬一這名口罩使用者已生病，就會造成病毒四處傳播，引發感染風險。

隨後社區總幹事也通知警衛到場處理，結果警衛將廢棄口罩夾出時，才知道裡面一共被塞了2個口罩，因此原PO也懷疑亂丟口罩的肇事者應該不是第一次這樣亂丟，也擔心這樣「沒水準」的行為很可能造成防疫漏洞。

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，紛紛留言回應「真的有夠缺德」、「這個應該可以調監視器」、「遇到這種還是小心處理比較好，因為你不知道他有沒有生病」、「調監視器！檢舉！」、「抓出來讓他罰錢」、「這個報警是可以開罰的」、「現在馬路上有時候也能看到，每次看到我都有檢舉」、「這一定是慣犯，還一次塞2個，為什麼不拿回自己家丟啊」、「要調監視器開罰的」。

對於亂丟口罩事件頻傳，日前台北市環保局表示，已針對防疫期間亂丟口罩污染行為提高裁罰標準，凡違規亂丟口罩者，第一次查獲之罰鍰將由原本1,200元提高至3,600元，再犯者最重可處罰6,000元及環境講習，所以環保局呼籲市民配合防疫，口罩不用後應丟入公共場所之垃圾桶，或是帶回家處理，切勿心存僥倖任意亂丟、以免荷包失血又變成防疫公敵。