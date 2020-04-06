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拒付3萬隔離費！ 台女成首位遭南韓遣返外國人

廝殺激烈 英國餐飲外送業者「戶戶送」退出台灣

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客狂咳叫外送錢放門外結帳 外送員問原因嚇歪立馬消毒

聯合新聞網 / 綜合報導
熊貓外送員。非文中當事人。 圖／本報系資料照
熊貓外送員。非文中當事人。 圖／本報系資料照

隔離檢疫中的民眾因不能出門採買多會選擇叫外送，不過有外送員表示，日前送餐給一名疑似是隔離中的客戶，他為確保安全而詢問對方身份，但對方卻不願多說，更慘的是訂餐人還是現金付款，讓他嚇得不敢再接單，趕緊回家全身消毒。

一名外送員在「靠北熊貓」發文表示，日前他一如往常接單送餐，其中有份餐點送達後通知對方取餐，卻從話筒中頻頻聽到對方的咳嗽聲，外送員因此不安而查了對方訂單的付費方式，發現顧客是使用現金付款，讓他當下超恐慌，便安慰自己，「應該還好，可能只是剛好咳嗽吧」。

正當原po送餐到門口時看見對方已將錢放在鞋櫃上，為了確定餐點送對，於是原po又打電話向對方確認，並順便詢問訂餐人是不是在隔離，但對方只回了一句「不方便而已」。更誇張的是，當他打開準備清算餐費，卻發現裡面竟是100個1元銅板讓他當場傻眼，而在清算金錢的過程中，原po不小心手滑將銅板灑了一地，但他不敢撿最後也決定不收餐費了。

事後原po也怕到完全不敢接單，便趕緊找了間旅館將身上衣物、錢幣、物品、安全帽全部消毒擦拭並洗了澡，而回家後又再次將身上物品又再消毒一次，連車子跟大小箱都清洗，整個過程也讓他氣喊，「現在就是那麼的敏感時刻，難道一點自覺都沒有嗎？」，並呼籲大家別再這樣做。

文章一出，有網友說「目前這時機為什麼公司不暫時設定只接刷卡單！」、「很多這樣客人，不老實告知，還用現金！根本就是在害人」、「我慶辛我送的隔離客人都有先寫明然後無接觸送餐」。

也有同樣是外送員的人表示，自己也碰過是現金單，而在是在送完餐後，管理員才說訂餐的人正在隔離，要他全身噴酒精再走，事後他離開後也馬上回家洗澡、消毒，而他也說，「隔離我還是會送但麻煩講清楚好嗎？我可以錢都不收，餐放門口請你吃都沒關係，但別這樣搞的人心慌」。

外送員 咳嗽 酒精

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