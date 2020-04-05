他好奇高雄新冠肺炎怎麼0本土感染？ 網分析2關鍵原因

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒全球，世界各國為了防止疫情擴散紛紛頒布鎖國措施，就是為了避免境外移入的確診個案將病毒帶進國家內，中央疫情指揮中心今（5）日公布國內新增8例新冠肺炎病例，全為境外移入，因此不免讓一些民眾擔心會有本土病例的出現。昨（4）日就有一名網友在PTT上貼出一張台灣所有縣市的本土病例地理分佈圖，相較於台灣其他直轄市都有零星的本土個案傳出，他驚訝的說道「人口這麼多的高雄市，竟然0本土病例？」於是就好奇詢問廣大網友「高雄市怎麼辦到0本土感染的？」

原PO在文中提到，昨日他在疾管署公布的新冠肺炎本土病例地理分佈圖中發現，除了高雄外，其他直轄市皆有本土病例個案，這讓他不明白為何人口這麼多，又算是先進城市的高雄，竟然0本土病例，並認為從分佈圖上來看，除了嘉義市，其他幾個直轄市都有爆出本土病例，但高雄竟然是0確診，這讓他不禁驚呼「這到底怎麼辦到的？」

PO文一出後，隨即掀起一票網友熱議，有不少網友分析為何高雄能0本土個案確診的原因，其中有網友認為高雄人相較台北人「不愛出遊」，「很多高雄年輕人喜歡北上遊玩，所以可能相對減輕高雄疫情擴散的機會吧」、「大多數高雄民眾較不會像台北人一樣，喜歡到處趴趴走」、「高雄不像台北人假日喜歡往外跑」、「高雄人比較少出國啊，不像北部一堆海龜」。

大多數網友也指出1關鍵，由於高雄人大都不愛搭乘大眾運輸工具，所以感染機率也就降低許多，「人少，大眾運輸又非主流」、「搭大眾運輸的習慣沒有很深，大多改成騎車開車，還有天氣」、「高雄人大多不愛搭捷運，所以互相感染的機會比較低」、「在台北大家都比較習慣搭大眾交通工具，但高雄卻相反，反而比較喜歡騎機車或開車」。