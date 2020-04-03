他嫌14天9片口罩不夠用 網友曝一招：我越用越多欸

口罩實名制實施至今，不僅購買管道變多，數量也增加，中央流行疫情指揮中心更宣布從4月9日起，成人口罩每14天可買9片，小孩的10片，對此就有網友發文表示最低需求至少1天1片，即使可購買的數量變多，對他來說還是不夠用，因此他很好奇「覺得14天9片夠用的都哪種人？」貼文也引來網友的議論。

原PO在PTT寫道很多人認為能買到的口罩數量增加了，因此可以捐出去幫助其他國家，對此他不表認同。他表示「別說台北搭捷運上班的極端例子，一般上班搭火車、搭公車，早晚就是一定2片，要嘛戴防護低的一般口罩，要嘛重複使用」，原PO說就算是有車階級的人，上班時公司也不強迫要戴口罩，即使如此最低需求就是1天1片，因此對於有人覺得14天9片夠用，讓他很好奇都是哪種人？

不過貼文一出引來許多人的不滿，「你早晚2片？醫護不就一天要10片？」、「有需要坐個幾十分鐘的車就丟？」、「你之前怎麼活的？」、「這個世界很危險，你不適合出門」、「都有宣導廣告叫你用電鍋蒸，可以重複用3到5次，9個夠你用一個月，除非你是每天跑醫院」、「坐一次捷運就丟，醫生看診都沒這麼浪費」、「你的邏輯我看14天27片你也會說不夠」、「我在診所上班1天1片，你用量比我多」。

還有網友分享自己使用的經驗，「我搭配口罩套，口罩越用越多」、「我5天用1個口罩+每天更換不織布內襯」、「我每天搭捷運上下班，我的口罩都可以用2天」、「我平常就戴口罩搭高鐵通勤了，一直都是2天1片」「疫情發生以來，我都只戴布口罩」。