畢業後拒回台北想留在鄉下就業生活 網友：別太天真了

台北因為工作選擇多、薪資水準高，是許多人就業的首要選擇，但一名從台北到中部就學的女大生卻不想回北部，她討厭壅塞忙碌的台北生活，喜歡輕鬆愜意的鄉下環境，因此希望畢業後能留在中部，但近來她上人力銀行查詢發現找工作還是得到北部比較有機會，讓她覺得很苦惱，想問網友們「找工作真的得往台北跑嗎？」

原PO在PTT寫道自己是台北人，目前還在台中念大學，媽媽希望她畢業後能搬回家住，而她身邊的同學大多數畢業後也都到台北工作了，但她卻不喜歡台北的生活，每次回去很討厭捷運上擠滿了人，因此她想留在中部，和男友住在彰化老家鄉下，過著愜意的生活。

原PO說很想在鄉下有自己的花園可以種種花草，而不是像現在只能在陽台種盆栽，但男友卻笑她是天龍人，去鄉下一定會嚇到，不過她不以為意，因為每次搭車去鄉下看到一片綠油油的稻田時，就讓她覺得很開心，好像在渡假一樣，而且她有很多的書，因此很想要有間書房來存放，但台北的房價貴，感覺鄉下的房價才辦得到。

雖然很想留在中部鄉下，但原PO也體會到現實的一面，她近來上人力銀行去查詢工作機會，發現不管工作的質量或薪資，似乎還是北部略勝一籌，再加上自己沒有駕照，中部沒有像台北那樣有捷運般方便，更讓她很苦惱。

許多網友看完貼文後認為原PO想法太天真，「感覺妳想要的是像退休後的生活耶，剛出社會的現實面很難是妳想像的那樣，當妳在這個鄉鎮找不到工作的時候，妳終究還是會選擇回台北的」、「渡假跟實際上住在那邊的感覺可不一樣」、「渡個假幾周還有新鮮感，幾個月就又膩又不便，除非妳追求的是退休生活。反正妳可以都試試，可以認清事實」、「別傻了，鄉下就待一陣子好玩，住長期妳會怕，交通就嚇死妳」、「台北起薪好但物價高，偏遠地區起薪少物價低。我剛搬來宜蘭都快被起薪打敗了包含交通，不要對鄉下有太好的幻想，剛畢業努力一點賺錢存錢比較重要」。

還有網友給予建議說「兩邊都試過，才會知道妳內心所嚮往」、「考公務員國營呀」、「先回台北打拚，真的受不了大都市的調調再去鄉下吧」、「妳覺得可以就可以，不然台北真的工作機會多而已，開銷也大」、「建議原PO先去社子島，或是原北縣雙溪平溪坪林這些山區住過半年再來討論」。