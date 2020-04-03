長輩抱怨口罩不夠用也不會網購 他曝真相不以為然

新冠肺炎造成全球大恐慌，越來越多人開始戴起口罩自我保護，台灣自從實施口罩實名制後，不僅緩和了最初瘋搶的熱潮，徵收口罩廠增加產量也讓民眾都能買得到口罩，不過有網友卻說家中長輩抱怨口罩不夠用，讓他聽了很不以為然，認為這名長輩每天大部分時間都待在家，會用到口罩的次數時間根本很少，而貼文也引起其他網友的熱議。

口罩實名制實施到現在，除了藥局排隊購買外，還能上網預購、超商取貨，方便更多民眾能夠買到口罩，而數量也不斷調整增加，從4月9日起更將調整為每14天大人可買9片，小孩可買10片。但一名網友在PTT寫道自從「口罩之亂」以來，只有在當初超商限購一人3片時買到一次，之後因為自己懶得排隊就沒買到過了，不過最近卻聽到家中長輩在抱怨說「怎麼辦？口罩我只剩30片，網路訂購我也不會，我只能再撐一陣子」，這話讓原PO聽了很傻眼。

原PO表示自己一個口罩都戴3到4天，但這位長輩每天都待在家裡，只有出門去買菜或去超商時才會戴，一天出門不到3小時，不懂為何每天都在換，他也好奇想知道其他人的口罩都會戴多久，於是想問網友們「有人口罩戴一天以上的嗎？」

貼文也讓其他網友看了很無言，「問題在不會網路訂購，卻又不肯學習的心態吧」、「我爸說網路訂購超簡單，老人不會？」、「不會網路訂購？不會學嗎？」還有多數人分享自己使用口罩的方式和次數，「我都戴3天，有口罩套」、「5-7天換一片，但一天戴不到2小時啦，出門才戴，拿下來後就放著曬太陽」、「出門時間很短，都戴完拿去曬太陽」、「有口罩套、布口罩，天天換是滿浪費的」、「現在2天一片，奢侈一點一天一片，要排也不見得有」、「看情況，通常一個禮拜以內」、「用電鍋消毒3-5次，看使用時間&環境，一星期1~2片」。