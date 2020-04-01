這也能戰南北？他吃潤餅「裡面包吐司」超驚恐：無法接受

清明節掃墓祭祖，吃潤餅也是應景習俗，不過同樣是潤餅，北部的跟南部的口味其實不太一樣；像是肉類，北部會加紅糟肉，南部多用香腸、滷肉，在花生粉部分，南部會多加一些糖，口味比較甜。但包「吐司」的潤餅可就更稀有了吧，一位網友分享了自身吃潤餅的奇葩經驗，引起熱烈討論。

又到了慎終追遠的清明節，家家戶戶忙著掃墓祭祖，其中「潤餅」更是必不可少的餐桌佳餚，日前一位網友在PTT上發文，提到自己跟著公司同事一起訂潤餅當下午茶，沒想到一口咬下裡面竟然夾了吐司，「崩潰到無法接受」，但其他北部同事卻吃得相當自然，讓原PO懷疑「該不會這是隱藏版的北部吃法吧？」

文章一出後立刻受到熱烈討論，有眼尖的網友一看到就說「這就中華一餅啊，我們公司蠻常訂的，而且還蠻好吃的」、「是不是中華一餅啊？之前我們也有訂過雖然包土司但蠻好吃的」、「之前吃過他們的凱撒培根還不錯啊，包吐司是要增加口感我自己是蠻愛的」，另外有網友則開玩笑稱「包土司算甚麼，我還吃過包波羅麵包的」、「乳酪餅還騙啊？！」

最後因文章討論度太高，原PO還出來回應「看到大家反應那麼大我還是幫它平反一下好了，怕被『吉』哈哈，一開始吃到包土司真的很傻眼，但到後面覺得兩者意外的搭，可能是裡面還有特調醬料？整體口感蠻獨特的。結論：不像傳統潤餅，但口味上調的挺好（要吃到後面），而且大概是加吐司的關係？特別有飽足感。ps我是點塔塔鱈魚什麼的，想嚐鮮的可以試試，但我始終對皮是黃色這點感到問號。」

讓原PO疑惑的這家潤餅店名為「中華一餅」，在北部號稱營業超過30年歷史，從二代開創出許多創新吃法，與傳統潤餅做出差異化，成為許多北部大小企業的下午茶、餐會選擇，也因太熱門，有網友就抱怨常常打電話過去都因滿單而拒接，要訂還得提早3天，訂不訂的到還需有運氣加持。