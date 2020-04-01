體溫過高仍堅持看牙 病患稱沒不舒服喊：發燒而已很介意？
因疫情關係進出場所若出現發燒多會被引導就醫，不過就有一名看牙的病患在有發燒症狀的時候仍堅持到診所看診，甚至還說「我只是發燒而已，沒有不舒服，很介意是嗎？」，讓人相當傻眼。
一名在牙科診所工作的網友在「爆怨公社」發文指出，日前有位預約回診檢查牙齒矯正的病患，在看病前打了通電話說自己有出現發燒的症狀，且體溫已經燒到38.4度，因此想詢問能否去診所看診。
原po一聽立馬和病患表示可以幫他改時間，等身體舒服一點再來看診，沒想到對方竟回，「我只是發燒而已，沒有不舒服」，不過即便對方堅持看診，原po仍很有耐心的勸退病患說，可以再預約別的時間，等退燒後再到診所，但對方卻是不耐煩的表示，「我只是發燒而已，你們很介意是嗎？」，讓原po氣喊，「非常介意！」。
文章一出，引來許多網友討論。有網友說，「發燒就是會傳染的時候阿，還只是發燒咧」、「誇張耶！發燒幹嘛亂跑」，也有人認為，「應該直接拒絕，不應該說改約好嗎。」、「直接說不接發燒的病人啊」、「你幫他打1922通報先」。
而其他網友也分享自身經驗，有網友表示自己遇過看牙病患沒帶口罩進診所，被他提醒之後還遭對方嗆，「看牙齒還要戴口罩喔」，讓他相當傻眼只能回，「只有在治療期間可以不用戴，其他時間都要」，有人則說，遇過患者體溫38.5度所以請他改天再來，對方卻解釋「我只是因為剛洗好澡，體溫比較高」，也讓他很無言。
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