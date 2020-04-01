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搞笑是嚴肅的事：敬「志村健」日本職人爆笑王

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因疫情失業！網友寄「整箱存糧」打氣 她淚噴：我何德何能

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友因工作受到疫情影響而被取消，已停工整整兩個月，沒想到有認識不久的網友竟寄了一大箱食物給原po，令她相當感動。圖截自「爆怨公社」
一名女網友因工作受到疫情影響而被取消，已停工整整兩個月，沒想到有認識不久的網友竟寄了一大箱食物給原po，令她相當感動。圖截自「爆怨公社」

新冠肺炎衝擊經濟，許多企業紛紛裁員或減薪，一名女網友因工作受到疫情影響而被取消，已停工整整兩個月，未來也不知道何時能復工，沒想到有認識不久的網友竟寄了一大箱食物給原po，令她相當感動。

一名女網友在「爆怨公社」發文，因工作受到疫情的影響，當時還不知道會這麼嚴重，工作也已被取消時她報名了一個課程，以致於她能選擇的打工有限，所幸有朋友讓她打臨時工，時間固定很好安排，還有一些微薄的收入。

直到今天，原po已停工整整兩個月，未來不知道何時復工，再加上她也在考慮一個課程的安排，這兩個課程都對她未來的轉職有關。今天出門時，她突然收到一個包裹，打開後差點哭出來，原來是認識不久但知道狀況的網友寄了一大箱食物給她，有自己做的情人果、食物調理包、包子饅頭、還有兩袋火鍋調理包還附上卡片寫著，「希望這些好料能讓你吃的開心」，令她相當感動。

之前也有認識滿久的網友知道原po工作被陸續取消時，帶她去散心和去夜市吃吃到飽，還有網友讓她整天忙完後還有抒發心情的地方，令她直呼，「我何德何能，能遇到這麼好的人」，在這種非常時期，令她既感動又溫暖並表示「謝謝你們，等我回到正常生活時，我一定會好好報答你們的」。

網友們紛紛鼓勵原po，「加油！一定能撐過去的！」、「人間處處有溫暖，加油喔，風雨過後會迎來晴天的」、「加油，希望疫情快過去，大家都健康，未來都能有更好的工作機會」。

有網友則相當羨慕原po，「暖暖的」、「這篇有洋蔥」、「哇～廢友真是貼心」、「有些廢友真的人很好，好好珍惜就可以了」、「有些朋友真的值得深交，感恩我身邊也有這些廢友」、「羨慕不已啊！！！」。

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