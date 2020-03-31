快訊

如「N號房」在台灣 現行法制足以保護被害人嗎？

搭捷運到底戴不戴口罩？ 防疫說法前後不一惹爭議

聯合新聞網 / 綜合報導
搭乘捷運的民眾落實戴口罩防疫觀念。記者侯永全/攝影
搭乘捷運的民眾落實戴口罩防疫觀念。記者侯永全/攝影

國內新冠肺炎COVID-19）確診個案直線攀增，疫情未有緩和之勢，清明連假又在即，讓許多民眾不禁開始擔心，連假返鄉、出遊的人潮是否會成為防疫破口。疫情指揮中心指揮官陳時中在今（31）日的記者會上表示，希望大家在捷運、高鐵等密閉空間中戴口罩。由於過去衛福部曾拍攝影片告訴民眾「搭捷運不用戴口罩」，因此陳時中這一席話，在PTT上引發網友熱烈討論。

日前衛福部曾推出一則防疫宣導影片，由柚子醫師陳木榮向民眾宣導，坐公車、捷運等大眾交通運輸工具時，不需要配戴口罩。重症醫生陳志金也在臉書上表示，因台灣沒有社區感染，「搭捷運或公車，也不需要戴口罩。」但今日陳時中卻表示，在捷運、高鐵上「希望大家就把口罩戴起來吧」，前後不一的說詞讓民眾無法認同。

一名網友就在PTT上氣憤地表示，他雖認同政府限量分配的措施，但「我不懂政府為什麼不能老實地承認口罩還不夠支持所有的需求……都在宣導說健康的人不用戴口罩」、「為什麼寧願用奇怪、有爭議的說法讓大家減少口罩使用量呢？」另一名網友則說到，「我同意時空背景不同，可以作滾動式調整，但我還是不贊同在醫療口罩不足時，用宣導健康的人不用戴口罩，來達到減少醫療口罩使用或其它目的」。

消息傳出後，有網友就認為「如果之前大家都不戴口罩現在就慘了，還在那邊健康的人不用戴口罩」、「宣導不戴感覺是決策錯誤，就算沒必要也不用特地宣導」；不過也有人提出不同看法，認為這是因為「怕造成恐慌」才採取的措施。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 捷運 陳時中 PTT

延伸閱讀

為何歐美向中韓防疫取經未學台灣？ 網揭關鍵差異點

站在抗疫第一線！醫師與家人重逢 1歲兒隔著玻璃對望引熱淚

超商領預購口罩「3個中2個不能用」 她無奈：真是籤王

不要再來玩了！英國警方防疫出狠招 染黑夢幻藍湖仙境

相關新聞

搭捷運到底戴不戴口罩？ 防疫說法前後不一惹爭議

國內新冠肺炎（COVID-19）確診個案直線攀增，疫情未有緩和之勢，清明連假又在即，讓許多民眾不禁開始擔心，連假返鄉、出遊的人潮是否會成為防疫破口。疫情指揮中心指揮官陳時中在今（31）日的記者會上表示，希望大家在捷運、高鐵等密閉空間中戴口罩。由於過去衛福部曾拍攝影片告訴民眾「搭捷運不用戴口罩」，因此陳時中這一席話，在PTT上引發網友熱烈討論。

他擔心清明連假成防疫破口 網憂一關鍵：出門玩的人

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，直至目前台灣已有5人死亡，確診數來到322例，因此衛福部為避免群聚感染呼籲大眾，室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染的風險。不過面臨清明連假的到來，就會有許多家庭為了掃墓而群聚在一起。

爸爸的愛太沉重？她居家檢疫6天胖3公斤 網一看餐點超震驚

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心於3月19日宣布，所有自外國入境的民眾皆須配合居家檢疫14天，期間內應待在家中或住宿地，不可隨意外出。近日，一名網友在臉書表示，自己在居家檢疫期間...

日本疫情嚴峻凸顯表面乾淨假象？ 網指出關鍵：政府問題

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，不管是亞洲還是歐美各國都因疫情受到巨大影響，就連人稱公衛大國的日本都不敵這次疫情的衝擊，至今共累積56人死亡，近日日本「喜劇天王」志村健更驚傳因感染新冠肺炎而過世的消息。對此，昨（30）日就有一名網友在PTT中PO文提到，自己看到志村健去世的消息感到相當震驚，接著聯想到了新冠肺炎的疫情，他認為一些西方國家因為生活習慣的關係，所以導致疫情大流行是可以理解的，但是其中最不能理解為何日本也大流行，於是就好奇詢問廣大網友「日本是表面乾淨但衛生習慣很差嗎？」

為何歐美向中韓防疫取經未學台灣？ 網揭關鍵差異點

台灣在新冠肺炎（COVID-19）疫情的因應措施上，受到國際媒體、學者的關注，不少外國政治人物都曾在公開的場合上力讚台灣的防疫經驗。不過，一名網友就在PTT上發文表示，不僅台灣媒體不斷報導，日、韓媒亦相繼報導過台灣防疫做的很好，但歐美國家都僅向中、韓國取經，「怎麼台灣都沒接到電話？」對此，網友們紛紛直指，原因就在於「狀況不同」，「台灣模式只適合沒擴散」。

愛跟風、不自律 疫情爆發看清哪些事？網友淚推這點「之前都不知」

新冠肺炎（COVID-19）肆虐時間已超過2個月，歐美各國深陷疫情，人人自危。有人總結近來曝露的各種人性，引起網友熱烈討論。

為何全聯結帳人潮總是這麼多？ 網友分析指出4大關鍵問題

網友經常分享在全聯超市買到的好物，但有一個情況也屢被拿出來討論，那就是結帳速度，有人就抱怨「為什麼全聯結帳人潮永遠這麼多？」經網友分析後，點出四大關鍵問題。

情侶漁光島上演活春宮「同款帳篷」曝光 網虧：要熱銷了

近日網路瘋傳一段影片，一對男女在台南市安平區漁光島的沙灘上架設小型露營帳篷，不過兩人竟然在帳篷內上演活春宮，遭民眾偷錄畫面上傳網路，引發社會熱議。對此，有網友在臉書社團表示，自己找到影片中的「同款帳篷」，吸引萬名網友按讚，笑翻直呼「會熱銷！」

博恩脫口秀「找不到笑點卻超夯」？ 網揭竄紅4關鍵

網路節目《博恩夜夜秀》主持人博恩，先前以「性侵」為段子，揭露自己曾被強暴的過去，引發外界熱議。就有鄉民直問，博恩的節目類似美國脫口秀，但不懂好笑之處在哪？ 貼文曝光後，釣出大批網友回應，紛紛點出博恩竄紅的4大關鍵...

慢跑做什麼才不會無聊？ 網友狂歪樓推「這一招」

受到新冠肺炎疫情影響，許多人為了防疫，盡量減少不必要的外出，然而部分民眾仍是會藉由慢跑等運動來增強自身免疫力。不過近日有網友在PTT發文表示，慢跑好無聊，到底慢跑做什麼才不會無聊？引來大批網友紛紛獻計留言。

女大生為化妝不戴口罩 她批：自私鬼要有自知

新冠肺炎肆虐，中央流行疫情指揮中心建議，進入密閉、壅擠的空間應配戴口罩，避免感染。有網友表示，疫情時間拉長後，許多人警覺性似乎也跟著降低，不少女大生來學校上課，為了化妝而不戴口罩，她痛批「是覺得沒化妝手很癢，一定要給別人看嗎？」直言「你們這群自私鬼，有點自知吧」。

搶錢？路邊等停車格被檢舉 網轟：寧可錯殺也不放過

為取締道路交通違規，相關單位設有檢舉制，也因此出現許多檢舉魔人「為檢舉而檢舉」。一名網友表示，自己某天看見前方停車格的車輛準備離開，因此在停車格後方等待停車，殊不知卻因此被檢舉，痛批檢舉達人是「搶錢」。其他網友表示，「他應該是找不到停車位，不爽你即將有位子停」，直言「檢舉制度就是寧可錯殺也不能放過」。

熱門新聞

平凡男娶超美俄妹誕3仙女成話題 媽媽現身分享當年為何嫁給他

情侶漁光島上演活春宮「同款帳篷」曝光 網虧：要熱銷了

連陳時中都稱讚！清新女記者內外兼具 網暴動：聲音也甜美

晚上7點後逛全聯驚見「神品便當」有折扣 婆媽暴動喊羨慕

為何全聯結帳人潮總是這麼多？ 網友分析指出4大關鍵問題

為何歐美向中韓防疫取經未學台灣？ 網揭關鍵差異點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。