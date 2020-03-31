搭捷運到底戴不戴口罩？ 防疫說法前後不一惹爭議

國內新冠肺炎（COVID-19）確診個案直線攀增，疫情未有緩和之勢，清明連假又在即，讓許多民眾不禁開始擔心，連假返鄉、出遊的人潮是否會成為防疫破口。疫情指揮中心指揮官陳時中在今（31）日的記者會上表示，希望大家在捷運、高鐵等密閉空間中戴口罩。由於過去衛福部曾拍攝影片告訴民眾「搭捷運不用戴口罩」，因此陳時中這一席話，在PTT上引發網友熱烈討論。

日前衛福部曾推出一則防疫宣導影片，由柚子醫師陳木榮向民眾宣導，坐公車、捷運等大眾交通運輸工具時，不需要配戴口罩。重症醫生陳志金也在臉書上表示，因台灣沒有社區感染，「搭捷運或公車，也不需要戴口罩。」但今日陳時中卻表示，在捷運、高鐵上「希望大家就把口罩戴起來吧」，前後不一的說詞讓民眾無法認同。

一名網友就在PTT上氣憤地表示，他雖認同政府限量分配的措施，但「我不懂政府為什麼不能老實地承認口罩還不夠支持所有的需求……都在宣導說健康的人不用戴口罩」、「為什麼寧願用奇怪、有爭議的說法讓大家減少口罩使用量呢？」另一名網友則說到，「我同意時空背景不同，可以作滾動式調整，但我還是不贊同在醫療口罩不足時，用宣導健康的人不用戴口罩，來達到減少醫療口罩使用或其它目的」。

消息傳出後，有網友就認為「如果之前大家都不戴口罩現在就慘了，還在那邊健康的人不用戴口罩」、「宣導不戴感覺是決策錯誤，就算沒必要也不用特地宣導」；不過也有人提出不同看法，認為這是因為「怕造成恐慌」才採取的措施。