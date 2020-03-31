他擔心清明連假成防疫破口 網憂一關鍵：出門玩的人

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，直至目前台灣已有5人死亡，確診數來到322例，因此衛福部為避免群聚感染呼籲大眾，室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染的風險。不過面臨清明連假的到來，就會有許多家庭為了掃墓而群聚在一起。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，他擔心清明假期會有一堆家庭群聚，雖然自己家的聚會是取消了，不過他認為別的家庭很難說，可能會因為大家的防疫觀念不同步進而形成防疫破口，於是他就心急的直呼「很擔心這次的清明節」。

原PO在文中表示，在今年春節期間，新冠肺炎開始蔓延，他認為病毒可說是「8000公里長征」，台灣雖然小，但清明假期各個家庭會因為掃墓而群聚在一起，原PO坦言，自己家今年就因為防疫所以今年取消家庭聚會，但他覺得別的家庭卻很難說，防疫觀念不見得大家同步，因此很害怕病毒趁假期會突然擴散。

PO文一出後，立刻引來眾多網友留言，也有不少網友和原PO一樣擔心會因為假期造成防疫破口，「我也很害怕，所以我家的掃墓也取消了」、「等4月中就知道結果了」、「雖然我也很擔心，但是只能自己閃遠點，別人鐵齒無法管」、「等4月看數據吧，如果沒大爆發就是撐過了」、「已取消掃墓+1，只在家祭祖，真的很擔心，但別人的事真的管不著」、「很多密閉塔位大樓感覺很恐怖，政府應該強制處理」。

更有網友指出關鍵，要擔心的應該是那些「連假想出門玩的人」，「結果不掃墓，訂房率大爆滿，全部跑去擠風景區」、「滿多人應該都用前兩週就掃完了吧，該擔心的是跑出去玩的，新聞不是報訂房率爆表嗎？」、「身邊一堆親友要出去玩，真的很擔心」、「取消掃墓然後跑去擠景點」、「先猜猜觀光區會有多熱鬧」、「又有某些族群來散播恐懼，然後連假又要出去玩」、「所以有些人敢不掃墓，不敢說不要去玩，這是暗示大家不要掃墓，然後改成出門玩，真的該擔心」。