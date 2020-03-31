爸爸的愛太沉重？她居家檢疫6天胖3公斤 網一看餐點超震驚

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心於3月19日宣布，所有自外國入境的民眾皆須配合居家檢疫14天，期間內應待在家中或住宿地，不可隨意外出。近日，一名網友在臉書表示，自己在居家檢疫期間，由父親負責準備餐點，但爸爸準備的飯菜總是過份「澎派」，讓她短短六天內胖了3公斤，直呼「我每天都吃超撐的啊！」

一名網友在《 爆怨公社 》發文表示，因為打工度假簽證到期，前幾天她剛從日本回到台灣，採檢為陰性後，便待在家中進行居家檢疫。她在文中提到，因住家是透天厝，而她的房間剛好在四樓，她便乖乖待在四樓內，連陽台都不踏出去，三餐則交給父親來打理，沒想到「爸爸愛女心切」，每天都準備一堆好料給她吃，讓她感嘆「每餐的量都好多！我每天都吃超撐的啊！」

原PO貼出照片分享每日餐點，第一天中餐就超級豐盛，有草莓蛋糕、芒果、香蕉、棗子、布丁和銀耳蓮子湯，每餐都能感受到滿滿的父愛，主餐、甜點及湯品一應俱全。原PO也曾向父親建議減少餐點分量，但父親卻直接拒絕，直言「哪裡多？吃這麼少！」，每每送上超「澎派」餐點上樓，讓她忍不住驚呼「有種飽叫做爸爸覺得妳吃不飽」，更表示自己六天內就胖了3公斤。

貼文一出，也令許多網友感到羨慕，「有爸爸真好」、「羨慕欸，妳爸超愛妳的」、「爸爸超疼妳！滿滿的幸福」，也有人認為「居家檢疫媲美坐月子，出關再減吧」、「我也覺得妳這是在坐月子」，網友更開玩笑表示，「14天後你爸就不認得妳了」、「爸爸還有缺女兒嗎」。