日本疫情嚴峻凸顯表面乾淨假象？ 網指出關鍵：政府問題

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，不管是亞洲還是歐美各國都因疫情受到巨大影響，就連人稱公衛大國的日本都不敵這次疫情的衝擊，至今共累積56人死亡，近日日本「喜劇天王」志村健更驚傳因感染新冠肺炎而過世的消息。對此，昨（30）日就有一名網友在PTT中PO文提到，自己看到志村健去世的消息感到相當震驚，接著聯想到了新冠肺炎的疫情，他認為一些西方國家因為生活習慣的關係，所以導致疫情大流行是可以理解的，但是其中最不能理解為何日本也大流行，於是就好奇詢問廣大網友「日本是表面乾淨但衛生習慣很差嗎？」

原PO在文中提到，自從昨日看了志村健過世的新聞後，就讓他想到這陣子關注新冠肺炎的新聞，也知道目前全世界一些大國都在大流行，病毒的傳染途徑主要是透過體液接觸傳染等，而他認為在西方國家平時就有很多親吻擁抱等親密接觸，所以大流行感覺可以理解。

但讓原PO最不明白的就是，在這些大流行的國家中日本也跟著淪陷，由於原PO以前去日本旅遊時，認為他們的環境很乾淨，也沒有看到什麼常親吻或擁抱的習慣，更沒有看到任何咳嗽不遮掩還是吐痰的骯髒行為，然而現在卻是大流行，因此讓原PO疑惑的問道「好奇日本的整齊乾淨是表面的嗎？有沒有日本鄉民分享？」

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，不少網友都認為日本疫情會大流行，應與日本人的習慣無關，「是真的國民習慣好，不是表面的，但會大流行純粹是因為政府施政錯誤，加上口罩也不夠用，也沒有好好宣導疫情所導致」、「日本洗手洗得很徹底是真的，應該是政府的問題比較多」、「就是政府的問題沒什麼好說的」、「追根究柢就是政府沒有立刻宣導任何防疫措施或政策，一拖再拖，才會導致死亡人數暴增」。

不過也有網友持不同看法，「我在日本工作一年多，大部分的日本同事感冒都不會戴口罩，咳嗽也不會遮掩，雖然不確定是不是每個日本人都這樣，但我可以確定的是不是每個人的衛生習慣都很好」、「台灣才髒吧，一堆不洗手，更別說是洗手乳了」。