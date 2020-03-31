愛跟風、不自律 疫情爆發看清哪些事？網友淚推這點「之前都不知」

新冠肺炎（COVID-19）肆虐時間已超過2個月，歐美各國深陷疫情，人人自危。有人總結近來曝露的各種人性，引起網友熱烈討論。

意外事件的發生常能讓人看清人性真實面，有網友在批踢踢上發文表示，疫情爆發至今也有2個月，讓她看清許多事實，像是「台灣人愛跟風」隨大流搶物資，沒幾天又恢復正常；「鄰居不要隨便亂深交」，如果不清楚對方性格，很可能不小心被隔離卻被鄰居出賣；「人民沒有自律性」，物資一定要靠政府限制購買量，靠民眾自律根本笑話。他總結觀察到的現象，也好奇其他人是否有不同看法。

對於原PO的問題，鄉民紛紛留下意見：「看清某藝人」、「原來很多活動沒辦也不會怎樣」、「原來醫院這麼多職業病人」、「泡麵好吃」，也有人反駁原PO「台灣人愛跟風」的看法，認為各國都發生搶購物資的狀況，是人性的表現，並非只有台灣人。

總結鄉民們的意見，有部分人認為台灣現實的人很多，沒出事時各種中國好、歐美棒，有事就通通逃回國內，更看清原來台灣其實不需要WHO。「沒事中國強，有事台灣人」、「發現台灣有這麼多吃裡扒外的傢伙」、「一堆長居歐美的平常把台灣酸得一無是處，這時候才想到台灣」、「我們其實不需要WHO」、「有錢能使鬼推磨」、「世界各國對大陸的經濟依賴（WHO荒謬成這樣居然沒有會員國出來質疑）」。

也有不少人表示，疫情發生前，真的沒發現台灣這麼強，「傳統產業很有價值，台灣不能太往觀光、資訊靠很慶幸台灣還有輕工業、一定的糧食自給能力與醫療水準」、「產業均衡發展，台灣國力不簡單」、「看清台灣真的是一個寶島，從糧食到各種製造業都能自給自足」、「原來各國都搶衛生紙，原來政府的存在真的是有用的，原來台灣滿猛的，也能讓各國稱羨」。還有網友搞笑表示「口罩原來可以用這麼久」、「原來口罩會起毛球」。