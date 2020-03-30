慢跑做什麼才不會無聊？ 網友狂歪樓推「這一招」

受到新冠肺炎疫情影響，許多人為了防疫，盡量減少不必要的外出，然而部分民眾仍是會藉由慢跑等運動來增強自身免疫力。不過近日有網友在PTT發文表示，慢跑好無聊，到底慢跑做什麼才不會無聊？引來大批網友紛紛獻計留言。

原PO表示，慢跑好無聊，可是還是要跑，自己就會透過幻想增添樂趣，「我就想像自己在開車，超過別人時候就叭叭，越跑越快和飆車一樣，警察來追我我還越跑越快，最後終於跑完了，我很厲害第一名。」因此好奇上網發問「慢跑做什麼才不無聊？」

貼文一出，立刻掀起熱烈討論，不少網友建議「數自己跑幾步」、「看youtube可以跑很久」、「聽音樂，要不然就像當兵一樣數數字」、「我都聽快歌，大概可以撐到10-13公里」、「聽歌，看有沒有帥哥路過，但通常都是老人」、「聽CNN，練英聽」、「我跑到很無聊開始改跳繩」。

還有網友歪樓留言「約妹子跑」、「跟香香妹子後面跑」、「建議去有妹的地方跑」、「跟著前面的妹子」、「跟在後面聞女生的香味」、「我都邊跑邊跳locking」、「邊跑邊吃雞排」。