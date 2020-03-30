美國獨棟式房屋多卻無防疫優勢？網曝3關鍵原因

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，美國48州都已出現確診案例，全境逾14萬人感染新冠肺炎，成為全球疫情最為嚴重的國家。一名網友就在PTT上發文說到，比起亞洲國家，美國地大且空曠，獨棟房子多、彼此間也有距離，究竟是什麼原因，讓美國疫情如此慘重？對此，網友們就指出，美國的「禮儀文化」、「採買習慣」及紐約的「人口密度」恐是關鍵原因。

該名網友在PTT上發文表示，「亞洲各國人口都很密集，隨便走到樓下都能接觸五、六個人」，且「美國房子都是一棟一棟的獨棟式，院子間也有距離」，認為感染新冠肺炎的風險，除了出門採買時較高以外，「基本上在家應該風險比亞洲這種公寓式、社區式低很多啊」，為什麼美國確診新冠肺炎的人數有辦法突破十萬呢？

部分網友就直言，美國的禮儀文化裡「親親抱抱是禮儀」，但接觸彼此之後，美國人的衛生習慣卻又是「親親抱抱不洗手」；網友們也說到，雖然美國地大空曠，但「因為人都有車，會到處往人多的地方跑，他們又習慣商場、賭場、酒吧這些場所，結果就是接觸面積其實超大」、「平時購物都是去大賣場」、「一堆人瘋狂去排隊搶物資，順便就感染病毒了吧」。

網友亦提及，「紐約市人口最密所以最慘」，認為就是因為紐約人口密度高，才會淪為此次疫情的重災區，不少人就直呼：「紐約人口密度比台北還高好嗎？」、「紐約曼哈頓比東京還擠」。