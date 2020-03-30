快訊

觀光局主管害下屬及5歲幼兒染疫 交通部拔官降職

中風引發器官衰竭 郝柏村三總病逝享嵩壽101歲

女大生為化妝不戴口罩 她批：自私鬼要有自知

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎疫情嚴峻，戴口罩成了民眾日常生活中的一環，一群大學生趕著上學，整齊的步伐下，人人都戴上了口罩防疫。示意圖非新聞當事者。 記者蘇健忠／攝影
新冠肺炎疫情嚴峻，戴口罩成了民眾日常生活中的一環，一群大學生趕著上學，整齊的步伐下，人人都戴上了口罩防疫。示意圖非新聞當事者。 記者蘇健忠／攝影

新冠肺炎肆虐，中央流行疫情指揮中心建議，進入密閉、壅擠的空間應配戴口罩，避免感染。有網友表示，疫情時間拉長後，許多人警覺性似乎也跟著降低，不少女大生來學校上課，為了化妝而不戴口罩，她痛批「是覺得沒化妝手很癢，一定要給別人看嗎？」直言「你們這群自私鬼，有點自知吧」。

有網友在論壇《 Dcard 》發文表示，「是不是肺炎時間久了大家沒什麼警覺性了？ 來學校上課，口罩都不戴好像也沒差，特別是我身邊的女生。為了每天化美美的全妝，一開始就沒在在乎戴不戴口罩了」。

她指出，「還有的人，一開始有戴，看起來是素顏，後來開始不戴，頂著全妝出現在班上。是覺得沒化妝手很癢，不戴口罩一定要給別人看是嗎？就不能化妝也戴口罩嗎？不懂欸！大家身邊有沒有這種人啊？」

其他網友則表示，「這種時候真的就是看一個人有沒有公德心（或腦子）的時候了」，有人表示，「不戴口罩的人會增加被感染的機率，並且在潛伏期間、尚未被隔離的那段時間透過觸摸過的物品間接感染到乖乖戴口罩的人的機率是存在的」。

有網友指出，「非常時期本該共體時艱， 為了一己之欲不想戴口罩的那些人還沒得病有部分可以歸功於那些乖乖戴口罩的人。絕對不是什麼本身抵抗力好、疫情沒這麼嚴重這種事」。

還有人表示，「我們班一堆欸.... 但老實講真的沒有人會去注意你的臉」、「我身邊有些人都覺得，會得就是會得，阿不對啊，你覺得那是命運你沒差，可是戴口罩是保護自己也保護別人，你不想保護自己，但也要想一下別人的感受吧」。

新冠肺炎

延伸閱讀

浴室無對外窗空氣一定不流通？ 網破解這樣做效果更好

他吃火鍋「發票差一號」與千萬元錯過 老闆私訊安慰送驚喜

抗疫神曲《馬的肺炎你真不思議》爆紅 網驚：蔡依林是妳？

家裡廁所有「小便斗」很常見嗎？ 網指關鍵：大坪數豪宅都有

相關新聞

女大生為化妝不戴口罩 她批：自私鬼要有自知

新冠肺炎肆虐，中央流行疫情指揮中心建議，進入密閉、壅擠的空間應配戴口罩，避免感染。有網友表示，疫情時間拉長後，許多人警覺性似乎也跟著降低，不少女大生來學校上課，為了化妝而不戴口罩，她痛批「是覺得沒化妝手很癢，一定要給別人看嗎？」直言「你們這群自私鬼，有點自知吧」。

搶錢？路邊等停車格被檢舉 網轟：寧可錯殺也不放過

為取締道路交通違規，相關單位設有檢舉制，也因此出現許多檢舉魔人「為檢舉而檢舉」。一名網友表示，自己某天看見前方停車格的車輛準備離開，因此在停車格後方等待停車，殊不知卻因此被檢舉，痛批檢舉達人是「搶錢」。其他網友表示，「他應該是找不到停車位，不爽你即將有位子停」，直言「檢舉制度就是寧可錯殺也不能放過」。

美國獨棟式房屋多卻無防疫優勢？網曝3關鍵原因

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，美國48州都已出現確診案例，全境逾14萬人感染新冠肺炎，成為全球疫情最為嚴重的國家。一名網友就在PTT上發文說到，比起亞洲國家，美國地大且空曠，獨棟房子多、彼此間也有距離，究竟是什麼原因，讓美國疫情如此慘重？對此，網友們就指出，美國的「禮儀文化」、「採買習慣」及紐約的「人口密度」恐是關鍵原因。

士林夜市一條街上剩不到10人逛街 網無奈：幾乎空蕩蕩

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐全球，不管是亞洲、歐洲還是美洲，各國政府都紛紛呼籲民眾沒必要就儘量不要去人多的場所，避免群聚感染的風險，在沒有消費者出門逛街購物的情況下，許多平常很多人的夜市和街道都變得異常冷清，已不見平時人滿為患的景象。對此，就有一名網友昨（28）日在臉書《 爆廢公社二館 》中PO文提到，他昨日到台北市最大夜市「士林夜市」逛街時，景象卻相當冷清，一條街上不到10人，不少店家更是拉下鐵門直接不營業，這讓原PO不禁無奈直呼「店家應該都退租了」。

火鍋湯能喝嗎？營養師這樣說 網喊「長知識」

台灣人愛吃火鍋，業者展店速度快，一年商機上看300億元，就有網友好奇詢問「吃火鍋到底喝不喝湯」，結果問題一出，釣出內行人留言解答，許多網友看完直呼「長知識了」。

公務員在南部地位高？ 網曝關鍵原因：打趴80%的人

公務員被視作「鐵飯碗」工作，薪水穩定是不少人的求職選擇。對此，有網友表示，在南部只要考上公職，家族地位就會變高，親戚們各個感到驕傲，讓他不解，「公務員在南部是不是地位很高」，貼文引發眾人熱議。

疫情嚴峻他驚見好市多貨架上這景象 網讚：在台灣真的很幸福

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，現今各國民眾為了防疫幾乎都會選擇待在家中，避免前往人多的場所，為了搶購充足的物資也就造成各大賣場出現搶購潮，各種民生物資只要一上架一定立刻被搶光，導致貨架上時常出現「空無一物」的景象。不過，昨（28）日就有一名網友在臉書《 Costco好市多商品經驗老實說 》中PO文提到，昨天他去逛好市多時，看到貨架上還有滿滿的衛生紙、肉品和麵包等，讓他不今大讚「覺得在台灣真的很幸福！」

天氣炎熱體溫37.7度遭銀行拒進入 網怨：額溫槍根本不準

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷升溫，現在進入店家和醫院會被要求測量體溫，有名從事銀行業的網友表示，最近白天溫度高，體溫自然會上升，其中有位民眾被量出37.7度，因此由她幫忙進入銀行繳費，事後覺得自己太小題大作，於是詢問網友「服務業面對人群，都這麼神經質嗎？」

從澳洲返台居家檢疫 阿嬤這麼做讓她心靈好受創

新冠肺炎疫情發燒，全球已有182個國家（地區）傳出確診案例，病例數也突破50萬人，台灣積極防堵疫情擴散，要求返台的國人都要居家檢疫14天。一名女網友從澳洲回台灣後立刻返家關在房間裡，但因為阿嬤把她的居家檢疫做得太極致也鬧出不少笑話，她把和阿嬤的對話分享到網路上，讓網友看了直呼阿嬤太可愛。

他到超商領口罩發現小缺點 意外引起網友論戰

口罩實名制2.0開放線上預購後解決了民眾沒有時間排隊買口罩的困擾，昨（26）日也是首波預購的領取日，許多人到超商拿到口罩後都大讚「太方便了」，雖然方便快速，但有網友卻發現一個小缺點，就是裝口罩的信封沒有封起來，讓他擔心口罩會受到汙染，貼文引起網友熱烈討論，還有人分享各式各樣裝口罩的包裝。

失竊腳踏車尋獲變新車？ 失主苦惱：該補貼維修費給小偷嗎？

什麼情況下該謝謝竊賊呢？有網友在PTT笨板PO文，表示他朋友的腳踏車被偷，隔幾天尋獲後竟發現比本來的還新，讓原PO苦惱：到底該不該補貼維修錢給他呢？針對此事網友大致分成兩派，各有不同意見。

疫情期間請勿說話！搭公車和朋友聊天遭制止 大學生傻眼

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球燒，台灣日日飆高的確診數和居家檢疫人數也造成部分人士恐慌，有網友就抱怨搭公車時與朋友聊天，竟遭同車者要求閉嘴，相當錯愕。

熱門新聞

火鍋湯能喝嗎？營養師這樣說 網喊「長知識」

產後3個月恢復火辣身材 大馬「最美空姐」讓網友快噴鼻血

士林夜市一條街上剩不到10人逛街 網無奈：幾乎空蕩蕩

住台灣很安全！20名外國人大讚防疫佳：全球都該向台灣學習

美國獨棟式房屋多卻無防疫優勢？網曝3關鍵原因

新房門後貼香菇？ 行家曝原因：菜鳥搞錯師傅意思了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。