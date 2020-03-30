女大生為化妝不戴口罩 她批：自私鬼要有自知

新冠肺炎肆虐，中央流行疫情指揮中心建議，進入密閉、壅擠的空間應配戴口罩，避免感染。有網友表示，疫情時間拉長後，許多人警覺性似乎也跟著降低，不少女大生來學校上課，為了化妝而不戴口罩，她痛批「是覺得沒化妝手很癢，一定要給別人看嗎？」直言「你們這群自私鬼，有點自知吧」。

有網友在論壇《 Dcard 》發文表示，「是不是肺炎時間久了大家沒什麼警覺性了？ 來學校上課，口罩都不戴好像也沒差，特別是我身邊的女生。為了每天化美美的全妝，一開始就沒在在乎戴不戴口罩了」。

她指出，「還有的人，一開始有戴，看起來是素顏，後來開始不戴，頂著全妝出現在班上。是覺得沒化妝手很癢，不戴口罩一定要給別人看是嗎？就不能化妝也戴口罩嗎？不懂欸！大家身邊有沒有這種人啊？」

其他網友則表示，「這種時候真的就是看一個人有沒有公德心（或腦子）的時候了」，有人表示，「不戴口罩的人會增加被感染的機率，並且在潛伏期間、尚未被隔離的那段時間透過觸摸過的物品間接感染到乖乖戴口罩的人的機率是存在的」。

有網友指出，「非常時期本該共體時艱， 為了一己之欲不想戴口罩的那些人還沒得病有部分可以歸功於那些乖乖戴口罩的人。絕對不是什麼本身抵抗力好、疫情沒這麼嚴重這種事」。

還有人表示，「我們班一堆欸.... 但老實講真的沒有人會去注意你的臉」、「我身邊有些人都覺得，會得就是會得，阿不對啊，你覺得那是命運你沒差，可是戴口罩是保護自己也保護別人，你不想保護自己，但也要想一下別人的感受吧」。