搶錢？路邊等停車格被檢舉 網轟：寧可錯殺也不放過

為取締道路交通違規，相關單位設有檢舉制，也因此出現許多檢舉魔人「為檢舉而檢舉」。一名網友表示，自己某天看見前方停車格的車輛準備離開，因此在停車格後方等待停車，殊不知卻因此被檢舉，痛批檢舉達人是「搶錢」。其他網友表示，「他應該是找不到停車位，不爽你即將有位子停」，直言「檢舉制度就是寧可錯殺也不能放過」。

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前開車時看見右前停車格準備出來，在後面等，豈料卻因此被檢舉違規，直言「搶錢？有人會繞一圈回來再看看車位是否還在？」

其他網友表示，「檢舉制度有問題，現在的檢舉制度就是寧可錯殺也不能放過」、「因為他可能也在找車位，可惜你比他快所以檢舉」、「可以調路口監視器看看」、「真的是濫用檢舉，應該在罰單上註明檢舉人姓名才對」。

還有網友也有類似經驗，「我跟你一樣，只是我想說後面有人等我的車格，我先讓出給他，然後我的車在機車停等區等紅燈，就被檢舉收紅單了」、「我也有收過一張當時不知道怎麼申訴就只好乖乖繳罰單了.....唉」。