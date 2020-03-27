他到超商領口罩發現小缺點 意外引起網友論戰

口罩實名制2.0開放線上預購後解決了民眾沒有時間排隊買口罩的困擾，昨（26）日也是首波預購的領取日，許多人到超商拿到口罩後都大讚「太方便了」，雖然方便快速，但有網友卻發現一個小缺點，就是裝口罩的信封沒有封起來，讓他擔心口罩會受到汙染，貼文引起網友熱烈討論，還有人分享各式各樣裝口罩的包裝。

這名網友在PTT發文表示昨天他到超商領取口罩，從列印單子、店員刷條碼，到最後拿到口罩，整個過程流暢又很快，而且還不用看證件，讓他非常讚賞。不過過程中原PO發現有個小缺點，就是店員直接將已裝入信封的口罩交給客人，但信封卻沒有封起來，他拿到的口罩就有一小部分露出信封外而且還折到，他認為折到是小事，比較擔心的是露出的部分會弄髒、被汙染到，原PO說就算用膠帶貼一下也好，或是像之前塑膠袋稍微貼一貼也比較心安。

貼文讓部分網友看了也很有同感，「對啊，就是怕超商不衛生，所以不想網路預購」、「既然每份都有信封，網購不能一視同仁？」、「我就算領藥局的口罩也會放個幾天後再用，怕被污染」。但也有許多人對於原PO的要求不以為然，「去藥局領的也是這樣啊」、「現在藥局的信封也一樣沒封，藥師還會提醒叫我檢查裡面是不是正確3片」「要不要還用封膜機幫你封？」、「要不要店員幫你外送到家？」、「對你來說黏一個膠帶，對他來說要黏幾百個你知道嗎？」、「能同理你的需求，但人力吃緊請多包涵」。

還有已經領到口罩的人分享自己拿到的包裝樣式，「我拿到用塑膠袋裝的，不是信封」、「我在萊爾富拿到的是塑膠袋裝的」、「剛剛去全家領，用的是茶葉蛋袋」、「今天在板橋某間全家拿到一個大大的透明袋完全沒封，店內人潮多又是密閉空間，我應該是不會用這3個可能已經受到汙染的口罩了，就怕沒戴沒事戴了反而得病」。