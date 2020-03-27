失竊腳踏車尋獲變新車？ 失主苦惱：該補貼維修費給小偷嗎？

什麼情況下會想謝謝竊賊呢？有網友在PTT笨板PO文，表示他朋友的腳踏車被偷，隔幾天尋獲後竟發現比本來的還新，讓原PO苦惱該不該補貼維修錢給他呢？此事也引發兩派網友爭論。

網友PO文表示：「我朋友上禮拜腳踏車被偷，他妹去報警，隔幾天警察神速的尋獲並且抓到竊賊，不過尷尬的是……警察跟他妹說，歪掉的輪胎竊賊修好了，而且整台腳踏車也上油上好了……像是全新的腳踏車呢！竊賊說因為覺得不錯所以想要自己騎，結果修好就被抓了。到底該不該補貼輪胎維修錢給他呢？」神奇經歷令原PO及網友都哭笑不得。

網友也PO出維修前歪掉的腳踏車輪胎，悽慘模樣令網友不禁懷疑竊賊心態：「是以為不要的？」、「輪胎也太歪，小偷以為是人家要丟掉的吧」。也有網友搞笑表示：「看來這個竊賊手真的很巧」、「明明會修車，卻不好好工作」。更有網友歪樓：「驚訝警察找得到」。

然而更多網友認為偷東西就是不對，沒有什麼好同情的：「偷東西就是劣根性，絕不能和解縱容」、「我倒是覺得不用對竊賊那麼好，沒被抓到的話那台車就是他騎，又不是幫原PO修車。」、「偷竊是公訴罪」。但也有網友認為看在竊賊態度良好的份上可以和解：「不能撤銷沒錯，但是和解可以視為犯後態度良好，可以給法官作為減刑或緩刑的依據。」