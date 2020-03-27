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成功預購口罩到超商卻領不到貨 原來門市交接搞烏龍

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友預購口罩並且付款，但到超商卻領不到貨，事後才知是門市人員交接搞烏龍。示意圖／ingimage
有網友預購口罩並且付款，但到超商卻領不到貨，事後才知是門市人員交接搞烏龍。示意圖／ingimage

口罩實名制2.0首波預購昨（26）日已可以在超商領取，行政院長蘇貞昌和政務委員唐鳳都實際到超商體驗取貨流程，不過卻有人付款了卻沒領到口罩。一名網友在臉書表示他下班後去指定的超商領取預購的口罩，但店員卻說發完了，讓他超傻眼，不過事後他再PO文表示是門市人員交接問題，但也讓其他網友們看了直呼太扯。

原PO表示口罩預購成功後也完成付款，事後收到訊息通知他在指定的時間內到超商領取，他昨日下班後先到超商列印取貨單，但拿到櫃台後店員卻說口罩沒了，原PO愣了一下以為店員不清楚口罩預購的情況，於是又問了一次，對方說「七點左右就全部發放完畢」，原PO聽了不敢相信，怎麼預購也付了錢卻還拿不到口罩，「那請問上網用APP預購的意義到底在哪？」

他不死心的再問了店員「可是不是付錢了就會有嗎？」得到的答案還是一樣「沒有，今天的份真的沒了」，店員還請他隔天再來領。原PO說並不是要為難店員，只是不明白這樣的實名制有意義嗎？對那些晚上很晚下班的人有意義嗎？如果都領不到口罩那為何要先預購先付款？他把過程貼到臉書「爆怨公社」，引起網友們的熱議。

許多人對於原PO的遭遇也不敢相信，「唉？不是應該預定多少一次到嗎？竟然還沒有沒領到的狀況」、「到4/1號前都可以領是嗎？」、「應該是今日配送領完了 你明天再去領就有了吧」、「不可能吧，都實名了怎麼可能」、「我剛也領了，實名制還預約怎麼可能沒了，去申訴吧」。

更有網友認為店員的問題很大，「這個太詭異了吧，我覺得是店員的問題欸」、「感覺是店員搞錯」、「我覺得是店員的問題欸，因為既然預購了，他配給的量就會是足夠的」、「店員沒照規則吧」、「店員A走可能性多大？還是說懶得處理？」、「怎麼看都是店家有問題，有預購才會有口罩送到你指定門市，又不是配額送給超商賣」。

甚至還有一名在超商工作的網友留言解釋，「不可能，我在全家上班，公司都有出表會有多少的口罩到店鋪，未取貨，公司都還要回收，每天都要對點口罩⋯0800打電話去就知道為什麼會沒有口罩了」。

原PO事後再度發文表示已有相關人員和門市聯繫了解狀況，並解釋是晚班沒交接清楚才造成誤會，只要是正常預購付款都一定會有口罩能領取，因此原PO也建議和他一樣沒有領到口罩的人最好再去門市問清楚。

新冠肺炎 口罩

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