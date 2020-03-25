帶朋友回家要繳費給管委會？他怒批：根本是變相吸金！

邀請朋友來家裡須繳費給管委會？一名網友表示，不久前社區換了一批管委會委員，沒想到新的管理條例卻讓他相當傻眼，其中一項「非社區住戶扣點制度」，令他無法接受直呼，「根本是變相吸金」。

一名網友在「爆料公社」發文，他是台中七期的住戶，由於今年剛換了一批管委會委員，回到家便看到新的管理條例，其中「非社區住戶扣點制度」令他相當不滿，「非社區住戶之訪客、施工人員等，每人每小時扣一點」，每戶每月有150點數，若點數用罄得向管委會購買每點300元。

也就是說，若原po帶4位朋友打兩天麻將，沒有使用任何公設卻還要繳交12600元給管委會，對此，他認為相當不合理，直呼「這根本是變相吸金啊！」，於是他詢問網友們是否可以申訴或確認這項條例是否合法。

此文一出，有網友認為公文太模糊，若有使用公設須繳費很合理，「你說的扣點部分是非社區人員使用公設和公共區域，在私宅裡不算」、「這管理辦法開頭標題不就是寫公設嗎？…我覺得合理啊」、「這真的還好，很多社區都是這樣管理，避免被濫用」。

有網友則認為，若非住戶一進門就要繳費就很不合理，「更改社區規約需區分所有權人開會同意，才能夠執行，不是委員會自己決定就行，這是違法的」、「哈哈，我第一次看到訪客要收費的社區管理辦法」、「用裡面的器材要另費這還說得過去，如果只是訪客...還收錢真很X」、「我以前住的房子，泳池、健身房、電影院什麼的都要付錢啊，但訪客來、施工來一進門要付錢真的不合理」。