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年薪在嘉義80萬和中壢100萬要怎麼選？ 網友反應兩面倒

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，自己的朋友在嘉義有穩定且年薪80萬的工作，但之後又找到一份工作在中壢而年薪約100萬，對方不知道該如何選擇。示意圖／ingimage
一名網友PO文提到，自己的朋友在嘉義有穩定且年薪80萬的工作，但之後又找到一份工作在中壢而年薪約100萬，對方不知道該如何選擇。示意圖／ingimage

現今不少大學畢業生或碩士畢業生一畢業即會面臨失業的問題，因此若是能有個穩定又高薪的工作肯定是大家夢寐已求的。對此，今（24）日就有一名網友在PTTPO文提到，自己的朋友最近要碩班畢業了，在嘉義有穩定且年薪80萬的工作，但之後又找到一份工作在中壢而年薪約100萬，但原PO的朋友不知道該如何選擇，因此好奇詢問廣大網友「嘉義和中壢會選擇哪一邊？」

原PO在文中表示，他有個朋友最近準備從碩班畢業，對方原本在嘉義有認識且穩定兼差接案的工作，幾年下來平均年薪約80萬，而且上班時間也相當自由可以自行調配，但目前找到了一份在桃園中壢的新工作，年薪約100萬，然而在兩邊都要租房的情況下，讓原PO的朋友相當困擾，不知道到底該選擇在中壢的工作還是在嘉義的，因為他發現在中壢不管是一般的路邊攤小吃，還是租屋同等級的，都要比嘉義來得高出許多，於是原PO就疑惑的問道「嘉義80萬和中壢100萬，要選擇哪一邊？」

PO文一出後，立刻掀起網友熱議，紛紛給出原PO相關建議，「當然是選中壢啊」、「選嘉義應該是腦袋撞到吧」、「年輕的話選中壢啦」、「當然是中壢啊，雖然交通有點亂，但至少比嘉義好」、「當然要去台北撈錢啊」、「要選就要選職業發展性好的，也離台北很近」、「竹南以南就不用考慮了，當然是中壢好，薪水又高」。

不過也有網友持不同看法，「要是我會選嘉義，物價低又悠閒，中壢很亂」、「嘉義生活品質比較好，而中壢就是方便成家，很國際化」、「嘉義有很多好吃又便宜的店，手搖飲料跟醫院密度超高，好市多平常人也很少，其他地方流行的連鎖店也有，文青店越來越多，年輕人跟外國人緩慢增加，缺點就是空污嚴重」、「嘉義食物贏過中壢」、「當然選嘉義啊，在中壢100萬能幹嘛，擠的要死公車爛，開車塞，冬天超冷，房價又貴，去台北還要搭40分鐘的車，不知道中壢好在哪，中壢如果年薪150萬才值得考慮」。

嘉義 PTT 高薪 薪水

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