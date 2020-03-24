張上淳兒子遭起底 家族三代8名台大醫科高材生

中央流行疫情指揮中心專家張上淳的醫生兒子在防疫期間出國惹議，張上淳身為台灣大學副校長，外界發現，他兩個兒子都是台大醫學系畢業的台大醫師，家族三代共8人是台大醫學系校友，連相識的醫師都說「這樣的家庭在台灣百年難得一見」。

日前PTT網友起底張上淳一家三代，共有8人是台灣大學醫學系校友，其父親與兩個兒子都是，妻子胡芳蓉也台大醫學系畢業，更是台大醫院前副院長的眼科權威，而胡芳蓉娘家的哥哥、父親與外公也都是台大醫學系校友。

根據《三立新聞網》報導，張上淳的大學同窗好友、小兒科醫師林應然表示，「我就說這個家族是很百年難得一見，你在台灣絕對找不到第二個家庭像這樣」，並透露17年前，張上淳兒子建中畢業，見證父親成為抗煞英雄，便決定報考醫學系，原本應徵上眼科，可是後來反而跟著爸爸走內科，現在他也在台大當醫師。

林應然回憶說道，「張上淳比較屬於沉默寡言型的人，很認真，靜靜的在做他該做的事情」，大學時期學業成績非常好，除了體育課就是往圖書館跑，也是全班最早成為教授的人，家庭關係方面，「據我所知，他太太管孩子的角色比較大，他可能比較不會去管」。