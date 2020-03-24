夫妻月收入8萬多能過什麼日子？ 網曝真相：根本慘戶

台灣年輕人低薪問題始終存在，一些大學生都面臨畢業即失業的窘境，為了避免這樣的現象發生，不少大學生會想追求穩定的收入而選擇考公務員。昨（23）日就有一名網友在PTT上PO文提到，自己聽說很多人考上國家考試，在基礎訓練階段就會開始「物色另一半」，而公務員的薪水至少4萬起跳，若另一半也是公務員，這樣夫妻雙方的月薪加起來就有8萬元，於是他就好奇的詢問廣大網友「夫妻月收入8萬多能過什麼日子？」

原PO在文中表示，他聽到很多人都說有些人考上國家考試，例如高考三級，就會開始在基礎訓練時「物色另一半」，那麼假設兩位公務員成為夫妻，夫妻倆的薪水加起來約8萬多元，這就讓原PO相當好奇「這會是什麼樣的家庭呢？會過什麼樣的日子？車子還會是Toyota嗎？」

PO文一出後，引來大批網友瘋狂討論，許多網友紛紛留言「只要不用買房，基本上應該可以過天天上餐廳的生活」、「不買房不買車應該可以過得不錯」、「夫妻倆沒貸款的話，8萬日子可以過得不錯啦」、「這種在南部可以過很爽」、「兩人8萬如果要住台北沒有小孩可以過得不錯，但是如果要買房還是有點難」、「8萬房子可以買在蛋白區，房貸慢慢還」。

不過也有網友持不同看法，「這樣其實就只能是普通人家的日子，還無法養小孩」、「這樣在台北就是窮，在其他縣市還可以」、「其實這樣真的很普通，台北房子買不起」、「8萬在台北還是不夠花，如果想存錢的話」、「北部這樣還是只能租房子，根本慘戶，就是普通日子罷了」、「這樣基本上買房、買車、生小孩只能3選1」。