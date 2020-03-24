苦惱公司師傅領高薪卻常借支 人妻點出關鍵「不一定是缺錢」

有些人工作多年總是存不了錢，每到月底就變月光族。有位業主也對這樣的生態相當疑惑，因為公司裡的師傅明明薪水不低，卻常借錢過活，苦口婆心勸告也沒用，讓他不知如何是好。

一位工程業的網友表示，公司裡的師傅不知為何每個都在借錢，不管薪水是一個月發一次、15天發一次、還是縮短到10天發一次，都擋不下借錢的習慣。明明他們月薪最低也有45000，若是老手月領7萬更不是問題，但不管薪水再高都是月光族，苦口婆心要他們存點錢下來也沒用，想知道有什麼方法才能讓他們存到錢？

該文湧入近2千則留言討論，有網友建議可以固定每月扣幫員工部分薪水入存款，或代買短期儲蓄險等，也有人認為老闆不該再借錢，直接切斷他們額外的金錢來源，不然多少錢都不夠，公司也可能被借款拖垮。「我之前公司做法是：一個月扣2000，一年就有24000，過年的時候，發一半（12000），當然啦，紅包另外算」、「就一個月發一次，不能預支，都大人了，還要你操心」、「改多久領一次都沒用的，最快遇過5號領錢6號就要借錢的，會借的就是那幾個，領多少都不夠花」、「這是通病，改一個星期領也是借」。

有網友則提出自身經驗，覺得有些人的習慣不佳，身上有錢就想花掉，念也沒用，「那是習慣，有愛喝愛走店（去酒店）的、有愛賭的、有吸毒的，有家庭壓力的多少會克制，也有沒責任感的，其實可以像我們公司設個界限，一期只能借一次，沒有特殊情況不能借超過一萬，至於員工能不能存錢，老闆其實不用管太多，他們反而會不知好歹覺得煩。」

也有人妻詢問做水電的老公為何師傅常有借支需求，其實「不一定是因為缺錢花光了，而是怕做工程的老闆付不出錢跑掉領不到薪水」，引來部分網友同感「被倒過就會怕」。