為何境外移入確診比例高？ 網：比機艙更毒恐是它

新冠肺炎（COVID-19）全球疫情持續升溫，由於近日大量留學生、旅外台人歸國，國內境外移入的確診個案直線攀升。今（23）日中央流行疫情指揮中心再公布新增的26個確診案例，其中就有25例是境外移入，僅1例為本土感染。這讓一名網友在PTT上發文指出，從歐美歸台的國人感染比例這麼高，「有沒有可能是在飛機上得的？」對此，不少網友則指出，比起機艙、「機場」才是最大的毒窟。

該名網友在PTT上發文提及，今日再新增的26例確診個案，「沒意外都是海龜（海外歸國）仔跟旅遊仔，本土+1還算有守住防線」，不過看到確診病例就快突破2百例，「不免令人擔心醫療體系是否健全，覺得奇怪、歐美海龜仔命中率怎麼那麼高？」

原Po認為，從歐美歸國的台灣人，確診新冠肺炎的比例，甚至比鑽石公主號、武漢包機還要高，「有沒有可能是在飛機上遇到毒王級傳播者」，畢竟鑽石公主號及武漢包機都已有政府嚴密管制，現在返台的國人都是自行購票回國，「一趟十幾小時，飛機餐、廁所總得吃喝拉，一個一個都是破口，海龜仔是不是失算了，反而在原地隔離還比較安全？」

網友們紛紛表達自己的意見，「我也感覺搞不好都是在飛機上中鏢的，不要飛」、「同空間那麼久，還共用廁所」、「廁所中獎的機率真的是無限大」；不過也有人認為「機場」才是最容易受感染的地方，「機場就是毒窟阿」、「機場>>>>飛機，飛機這麼毒空姐怎零確診？」、「那毒窟就是機場」。