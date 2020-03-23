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防疫下半場拿幾分？網曝給高分原因：不滿意去別國住看看

聯合新聞網 / 綜合報導
中央流行疫情指揮中心每天開記者會，指揮官陳時中（右二）等人公布疫情最新動態。本報資料照片
中央流行疫情指揮中心每天開記者會，指揮官陳時中（右二）等人公布疫情最新動態。本報資料照片

新冠肺炎肆虐，我國累計169例確診。有網友詢問，下半場防疫狀況，大家還會給幾分？其他網友則表示，我國對大陸以外國家禁令太慢發佈，下半場分數約僅60分。但也有人仍認為是100分，留言「縱使慢半拍也支持，每個人都盡力了，不滿就搬去別國住」，強調有缺失應等疫情後再追究，現在必須專心防疫。

中央流行疫情指揮中心22日表示，截至目前共169例確診，分別為133例境外移入及36例本土病例。確診個案中2人死亡，28人解除隔離。

有網友在PTT發文表示，目前每人每週可領口罩從2片增為3片，但近日確診人數暴增，海外國人陸續返國，出現病房排擠效應，執政黨強調，防疫破口是少數台灣人造成。

該網友細數近日防疫狀況，他指出，案134職業會接觸大量群眾，指揮中心卻不公佈職業；指揮中心禁止醫護出國，召集人兒子卻出國看NBA，他詢問「現在這樣的防疫，大家還會給到之前的80分嗎？」

其他網友表示，下半場約只有60分，原因在於太晚對歐美國家發出禁令，導致國人、外國人照常出入，形成防疫破口，留言「59分，太晚禁」、「60分，太晚禁出團與外國人入境」。

但多數網友都認為，疫情當前，該做的不是追究責任或搞分裂，留言「讓指揮中心專心做事，有缺失可以事後追究」，也有人說「100分！縱使慢半拍也支持，每個人都盡力了也在彌補，有哪個國家這麼拚？」、「跟外國比是100，跟國內比10分」、「說零分的與取消政策的，應該要搬去別的國家住看看」。

新冠肺炎 PTT

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