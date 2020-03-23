國外口罩缺乏為何不能自己做？ 網友指出「關鍵點」

隨著新冠肺炎在全球大爆發，許多原本不戴口罩的歐美國家也開始瘋狂搶購，導致口罩供不應求。不過就有網友好奇，就連物資相對缺乏的台灣都能自己做口罩，為什麼許多國家卻不自己做，引起討論。

有網友在PTT八卦版po文，好奇詢問為什麼其他國家自己不做口罩。原po首先點出，印日西班牙病例數暴增，口罩需求增加，一個口罩的價格被炒到一萬元，讓他疑惑小小一個台灣為什麼都能自己做，其他國家不行。

此文一出引起網友討論，當中有網友點出關鍵點應是「產業轉移」，許多國家已不再生產口罩或相關生產機具，多從外國進口，「大概二十年前就移到亞洲，境內根本找不到機器做口罩」、「這種低階製造業他們早就不做了」、「全歐洲能像台灣一樣自製口罩機的大概只有德國」。

而也有網友認為，即便國內有機器，但缺乏口罩的原物料一樣產不出來，「原物料不一定買的到，開再多機器也沒用」、「溶噴不織布這樣東西連中國都不夠了狂加何況歐洲」、「進機器就能作？又不是抓娃娃機」。