當口罩充足首先援助哪個國家？ 網指：先讓國人一週買7片再說

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，民眾為了自保都紛紛戴上口罩，上（2）月由於口罩生產供不應求，因此引發「口罩之亂」，如今我國口罩實名制也已經進階到2.0版，但其他國家卻正面臨口罩生產趕不上購買的情形。對此，就有一名網友在PTT上PO文提到，現今世界各國都在缺口罩，當然台灣也不例外，不過最近似乎已可以滿足民眾的需求，那麼接下來應該就可以援助其他國家，因此他就好奇的詢問廣大網友「當口罩充足，首先援助哪個國家？」

原PO在文中表示，在世界各國都在缺口罩的同時，台灣也不例外，但台灣最近因為加開了好幾條生產線，他認為應該可以滿足民眾的使用需求，然而當台灣口罩充足後，接下來就是可以援助其他國家，但原PO卻疑惑的問道「台灣首先可以援助哪些國家？是美國還是荷蘭？」

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，許多網友都認為當然是要先給我國的邦交國家，「帛琉」、「先邦交國再來就美國」、「當然是先給台灣有良好外交關係的啊」、「美日韓新吧，這幾個國家是和台灣比較親近的」、「當然是美國先啊，荷蘭也不錯啦」、「邦交國或投資台灣最多的國家」、「美國>日本>歐洲>中國>韓國」。

不過也有不少網友認為必須先定義什麼叫做口罩量「充足」，「先讓國人可以一個人領7片，其他要怎麼幫助都行」、「一定要先讓國內每個家庭都先囤滿之後再考慮外銷吧」、「必須先達成國人『一週買7片』的前提，這個話題才有討論的意義」、「可以領到一週7片再說吧，不然不管怎樣都是不夠的」、「先讓國人可以領到足夠的量，再去幫別人吧」。

事實上，18日外交部部長吳釗燮也聲明，在國內口罩產能穩定後，將每週提供10萬片口罩給美國，美方則會提供我國30萬件防護衣原料，進而強化台美合作，