快訊

雲林縣1高階警官與妻子疑中毒 陳屍水塔雙亡

三重居家檢疫者偷跑夜店遭活逮 新北將重罰100萬

當口罩充足首先援助哪個國家？ 網指：先讓國人一週買7片再說

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，台灣最近的口罩供應量似乎已可滿足民眾的需求，接下來就可以援助其他國家，因此他就好奇的詢問網友「當口罩充足，首先援助哪個國家？」示意圖／ingimage
一名網友PO文提到，台灣最近的口罩供應量似乎已可滿足民眾的需求，接下來就可以援助其他國家，因此他就好奇的詢問網友「當口罩充足，首先援助哪個國家？」示意圖／ingimage

新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒全球，民眾為了自保都紛紛戴上口罩，上（2）月由於口罩生產供不應求，因此引發「口罩之亂」，如今我國口罩實名制也已經進階到2.0版，但其他國家卻正面臨口罩生產趕不上購買的情形。對此，就有一名網友在PTTPO文提到，現今世界各國都在缺口罩，當然台灣也不例外，不過最近似乎已可以滿足民眾的需求，那麼接下來應該就可以援助其他國家，因此他就好奇的詢問廣大網友「當口罩充足，首先援助哪個國家？」

原PO在文中表示，在世界各國都在缺口罩的同時，台灣也不例外，但台灣最近因為加開了好幾條生產線，他認為應該可以滿足民眾的使用需求，然而當台灣口罩充足後，接下來就是可以援助其他國家，但原PO卻疑惑的問道「台灣首先可以援助哪些國家？是美國還是荷蘭？」

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，許多網友都認為當然是要先給我國的邦交國家，「帛琉」、「先邦交國再來就美國」、「當然是先給台灣有良好外交關係的啊」、「美日韓新吧，這幾個國家是和台灣比較親近的」、「當然是美國先啊，荷蘭也不錯啦」、「邦交國或投資台灣最多的國家」、「美國>日本>歐洲>中國>韓國」。

不過也有不少網友認為必須先定義什麼叫做口罩量「充足」，「先讓國人可以一個人領7片，其他要怎麼幫助都行」、「一定要先讓國內每個家庭都先囤滿之後再考慮外銷吧」、「必須先達成國人『一週買7片』的前提，這個話題才有討論的意義」、「可以領到一週7片再說吧，不然不管怎樣都是不夠的」、「先讓國人可以領到足夠的量，再去幫別人吧」。

事實上，18日外交部部長吳釗燮聲明，在國內口罩產能穩定後，將每週提供10萬片口罩給美國，美方則會提供我國30萬件防護衣原料，進而強化台美合作，

新冠肺炎 COVID-19 口罩 PTT 外交部 吳釗燮

延伸閱讀

她超商買咖啡竟要求店員「換3次杯」 網怒轟：心態比病毒恐怖

超狂婦人「自備推車」瘋搶衛生紙 網怒斥：太自私

他問土耳其有一定危險還那麼多人去？ 網曝2關鍵：為何不去

為何紐約確診人數是美國其他州的好幾倍？ 網點1關鍵：完全大染缸

相關新聞

當口罩充足首先援助哪個國家？ 網指：先讓國人一週買7片再說

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，民眾為了自保都紛紛戴上口罩，上（2）月由於口罩生產供不應求，因此引發「口罩之亂」，如今我國口罩實名制也已經進階到2.0版，但其他國家卻也正面臨口罩生產趕不上購買的情形。對此，就有一名網友在PTT上PO文提到，現今世界各國都在缺口罩，當然台灣也不例外，不過最近似乎已可以滿足民眾的需求，那麼接下來應該就可以援助其他國家，因此他就好奇的詢問廣大網友「當口罩充足，首先援助哪個國家？」

她超商買咖啡竟要求店員「換3次杯」 網怒轟：心態比病毒恐怖

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，隨著疫情逐漸升溫，民眾各個人心惶惶，對於生活週遭的事物也會變得特別敏感。對此，昨（22）日就有一名女網友在爆怨公社中PO文分享，自己昨天在超商買東西時看到一位阿姨，先是對店員態度不佳，後來店員幫那位阿姨做咖啡時，對方竟然要求店員「換咖啡杯3次」，這樣的場景讓原PO感到相當傻眼。

他問土耳其有一定危險還那麼多人去？ 網曝2關鍵：為何不去

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散全球，國內境外移入的確診病例更是一日間飆升，其中「土耳其旅行團」返台後全團15人就有13人確診，幾乎全團淪陷，讓本來有出國旅行規劃的民眾都紛紛取消原本的計畫。對此，就有一名網友昨（21）日在PTT上PO文提到，他認為撇開這次的疫情不談，其實「土耳其」這個國家本身就有相當多的風險，不僅內亂外患頻傳，更有許多危險的武裝衝突，但他不明白為什麼依然還是有那麼多人願意去土耳其觀光，於是他就好奇的詢問廣大網友「土耳其有一定的危險為何還那麼多人去？」

台灣新冠肺炎確診暴增 護理師一個決定讓未婚夫不捨但支持

新冠肺炎爆發後造成全球大恐慌，第一線的醫護人員更是疲於奔命，一名網友就發文感嘆自己未婚妻是護理師，因為疫情增溫得去負壓隔離病床協助幫忙，讓他相當擔心但也支持未婚妻的決定，原PO也呼籲大家遵守規定，不要再出國了。貼文一出引起網友熱烈討論，紛紛向醫護人員致意。

她訂外送不小心刷到「前男友」的卡 尷尬自首網笑瘋

受到新冠肺炎(COVID-19)影響，許多人減少外食改使用外送平台，也因此鬧出許多有趣的事，近日有一名女網友表示自己和室友叫了外送，結果拿到飲料想付錢時，外送員竟稱他們已經用信用卡結帳了，這時候她才想起來，她綁的卡是前男友的卡忘了移除，讓她哭笑不得。

歐美返台確診人數多於台商 網曝2大主因：不意外

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，台灣近期新增確診個案多為境外移入，且幾乎都是從歐美返台後出現症狀，就有網友好奇詢問「為何歐美回國確診人數多於（大陸）台商」，貼文引發網友熱議。

疫情升溫員工堅持到日本旅遊 老闆「霸氣資遣」網讚翻

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，政府宣布對歐美、亞洲國家升級旅遊警示，呼籲國人盡量不要出國，以保護自身健康安全，但在這敏感時機有人卻堅持照樣出國，不聽旁人好心勸阻，老闆得知消息直接資遣員工，這一舉動讓網友讚翻。

哥返台居家檢疫 弟外出倒垃圾被誤認嚇壞鄰居

為了防止新冠肺炎疫情擴散，政府規定從疫情警示區國家返台的民眾得居家檢疫14天，就有一名網友在臉書上表示哥哥在家隔離，但他出門倒垃圾卻被鄰居誤以為是哥哥違反規定外出，讓他很無言。貼文引起網友熱議，還有人說「倒垃圾時間的三姑六婆真的蠻可怕的」。

為何民眾都是返台後出現症狀？網曝關鍵2重點：難以預防

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，台灣近期新增確診個案多為境外移入，政府因而宣布自3月19日起，外籍人士一律限制入境，必要時才放行，本國人或非本國人入境一律要居家檢疫14天，全力防堵疫情擴散。對此，有民眾在網上詢問，「為何確診案例都是回國後出現症狀」，貼文引發網友熱議。

逛好市多不自覺買了兩大車商品 網友表同感：去這沒少過5千

逛大賣場是許多民眾的喜好，尤其是美式知名大賣場好市多更讓消費者感覺像在挖寶，一名女網友日前跟老公一起去好市多，原本只是逛逛看看，沒想到最後竟然買了兩大推車的商品，她拍下照片上傳到臉書後也引起網友們的共鳴，許多人對於進去好市多就容易「失心瘋」深表同感。

沒跟國際疫情接軌 他說日本友人納悶問：台灣為何鎖國

歐洲新冠肺炎疫情嚴重，19日義大利因新冠肺炎死亡的人數達3405人，已超越中國死亡人數。但有網友上PTT發文表示他的日本朋友對歐洲疫情的嚴重程度渾然不知，甚至問原PO：「台灣鎖上國門是不是疫情大爆發？是不是感染擴散了？」

身為第一線醫護不喊苦 發燒38度檢驗後她崩潰大哭

新冠肺炎的大流行讓全世界幾乎淪陷，不只一般民眾恐慌，連最前線的醫療人員也擔憂，而他們的家人更是擔心害怕。一名女網友在《Dcard》發文寫道姊姊是第一線醫護人員，每天在高壓、高風險環境下辛苦的工作卻都不喊苦，日前上班時卻因為體溫測量出來達38度，讓所有人一度很緊張，雖然後來檢驗結果沒有感染，卻也讓姊姊崩潰大哭，讓原PO相當心疼。

熱門新聞

媽媽挖出「古董溫度計」 網一看暴動：滿滿的童年回憶

冷凍水餃哪牌最好吃？ 老饕激推「這兩家」：吃過回不去

結帳等20分鐘！ 她逛全聯只買一樣東西 收銀員一看驚呆

台灣新冠肺炎確診暴增 護理師一個決定讓未婚夫不捨但支持

趕快回來！過世嬤夢中溫情呼喚 他回國見防疫升級哭了

他問土耳其有一定危險還那麼多人去？ 網曝2關鍵：為何不去

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。