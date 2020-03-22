她超商買咖啡竟要求店員「換3次杯」 網怒轟：心態比病毒恐怖

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，隨著疫情逐漸升溫，民眾各個人心惶惶，對於生活週遭的事物也會變得特別敏感。對此，昨（22）日就有一名女網友在爆怨公社中PO文分享，自己昨天在超商買東西時看到一位阿姨，先是對店員態度不佳，後來店員幫那位阿姨做咖啡時，對方竟然要求店員「換咖啡杯3次」，這樣的場景讓原PO感到相當傻眼。

原PO在文中提到，她昨天在超商購物結帳時遇到一位阿姨，一開始對方先是兇店員，後來店員幫阿姨做咖啡時有先用酒精消毒雙手，接著再拿咖啡杯套上杯套，但光這一個動作，那位阿姨至少要求店員換3次咖啡杯，因為阿姨告訴店員「你的手碰到杯緣，酒精消毒又沒有用」，聽到這句話後原PO感到又氣又無奈，讓她忍不住氣得直呼「怕死又愛喝咖啡，是不會自己買一台回家自己泡？」

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛替店員打抱不平，「怕有病毒為什麼不自己回家泡就好」、「如果真的怕髒，那真的乾脆不要喝」、「要是我一定直接放著，要拿不拿隨便你」、「這就是所謂摳門又怕死的人」、「吃自己的都沒有毒，怕死就真的不要出門」、「這樣真的很浪費杯子，阿姨也太機車」、「不得不說，真心覺得很多人的心態比病毒還恐怖」、「根本是在找碴」。