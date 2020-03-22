他問土耳其有一定危險還那麼多人去？ 網曝2關鍵：為何不去

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散全球，國內境外移入的確診病例更是一日間飆升，其中「土耳其旅行團」返台後全團15人就有13人確診，幾乎全團淪陷，讓本來有出國旅行規劃的民眾都紛紛取消原本的計畫。對此，就有一名網友昨（21）日在PTT上PO文提到，他認為撇開這次的疫情不談，其實「土耳其」這個國家本身就有相當多的風險，不僅內亂外患頻傳，更有許多危險的武裝衝突，但他不明白為什麼依然還是有那麼多人願意去土耳其觀光，於是他就好奇的詢問廣大網友「土耳其有一定的危險為何還那麼多人去？」

原PO在文中表示，即使新冠肺炎的疫情沒有爆發，但土耳其本身也是一個相當有風險的國家，除了內亂外患頻傳，動不動就會有武裝衝突，原PO更直呼「土耳其跟伊朗幾乎差不多等級」，因此他不能理解為何每年還是有那麼多人去土耳其觀光，甚至還把土航的規模養到全球前幾大，為此土耳其當局還在伊斯坦堡蓋了全球最大的機場，原PO想探究其背後的原因為何。

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，紛紛留言回應「其實伊斯坦堡離衝突區很遠，沒有想像中的危險」、「因為有戰爭風險的不在伊斯坦堡」、「其實土耳其真的很好玩，是個很值得去的國家，但是去那邊還是要好好保護自己」、「比較危險的地方其實是在東部」、「卡帕多奇亞熱氣球超美」、「前年去土耳其自助一個月，其實比你想像中安全的多，除了伊斯坦堡外人民都很純樸，就算語言不通也願意幫忙找車指路」。

隨後更有網友點出土耳其旅遊很受歡迎的2大關鍵，「便宜又好玩，誰不會想去」、「物價便宜，旅費也便宜，但如果是第一次最好還是要跟團」、「這就文化財的魅力」、「一個國家的文化財永遠都是其他國家無法擁有的」、「去土耳其比去其他歐洲國家便宜，為什麼不去」。