她訂外送不小心刷到「前男友」的卡 尷尬自首網笑瘋

受到新冠肺炎(COVID-19)影響，許多人減少外食改使用外送平台，也因此鬧出許多有趣的事，近日有一名女網友表示自己和室友叫了外送，結果拿到飲料想付錢時，外送員竟稱他們已經用信用卡結帳了，這時候她才想起來，她綁的卡是前男友的卡忘了移除，讓她哭笑不得。

女網友在「Dcard」發文說，因為想喝飲料，所以和室友一起訂了外送，結果送來的時候室友出去拿，他拿完後很緊張的說「欸！大事情大事情」、「外送員說用信用卡結帳了欸」，這時原PO才想起來，那張綁定的卡是前男友的，忘記把它刪掉了，她也老實的傳訊息告知前男友，前男友也無奈表示不知道該說什麼，但他也說，如果文章上熱門，飲料的錢就會請她。

原PO放上和前男友的對話，直呼很尷尬。 圖／Dcard

文章一出也馬上引起網友熱議「最後的疼愛是刷你卡」、「我快笑瘋」、「尷尬到爆炸欸」、「我媽淘寶也是綁定我前男友的卡，上次刷了兩萬多塊，尷尬的要死」、「好想喊\復合/」、「真的感覺好和平哦」、「可惡 我也好想有一個可以綁他信用卡的男友」。

原PO最後也補充，自己不會和前男友復合，因為這種事上熱門真的是被自己笨死，也表示還是會還錢男友飲料錢，並勸大家記得把前男/女友的信用卡從平台移除，不然真的會尷尬到乒乒乓乓。