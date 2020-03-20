疫情升溫員工堅持到日本旅遊 老闆「霸氣資遣」網讚翻

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，政府宣布對歐美、亞洲國家升級旅遊警示，呼籲國人盡量不要出國，以保護自身健康安全，但在這敏感時機有人卻堅持照樣出國，不聽旁人好心勸阻，老闆得知消息直接資遣員工，這一舉動讓網友讚翻。

原PO在「mobile01」發文表示，近日老闆資遣了一位工廠員工，原因是，該員工要請假去日本玩，老闆勸他不要去，但他不願負擔機票損失執意要請假，於是老闆直接給他遣散費請他走人，因為要保護工廠其他員工。

貼文一出，引來許多網友熱議，「這老闆有魄力！現階段的確是要保護自己也保護他人」、「白目員工當然開除最好」、「這個老闆可以跟，把公司員工的安全擺在第一是老闆的責任與義務，這樣的員工不要也罷」、「現在疫情那麼嚴重還敢去，很值得資遣呀！」、「就是有這種豬隊友，台灣防疫才出現破口」。

另外也有網友表示，日本旅遊警示已經列為第三級，航空公司基本可以全額退款，不會有損失機票錢的問題。依照觀光局的規定，第三級的退費機制為扣除必要代辦費與行政規費後，全額退費；第二級則是扣除必要費用後、旅行社最高可以收團費5％作為補償；第一級一般違約情形，依照距離出發日天數有不同退費比例。