為何民眾都是返台後出現症狀？網曝關鍵2重點：難以預防
新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，台灣近期新增確診個案多為境外移入，政府因而宣布自3月19日起，外籍人士一律限制入境，必要時才放行，本國人或非本國人入境一律要居家檢疫14天，全力防堵疫情擴散。對此，有民眾在網上詢問，「為何確診案例都是回國後出現症狀」，貼文引發網友熱議。
原PO在PTT發文表示，這幾天陸續出現的確診案例，很多都是回來才開始有症狀，「為什麼都這麼剛好？怎麼沒有在當地出現症狀然後回不來的？時間上就真的這麼巧嗎？」
貼文一出，網友點出「潛伏期」、「無症狀」為關鍵因素，「就算第一天就中獎，等發作也是要時間的」、「潛伏期，而且出國通常會備藥，有點不舒服的人可能先吃成藥」、「潛伏期＋退燒藥啊！」、「潛伏期長＋無症狀時就有傳播力，這就是病毒難以防範的主要理由」、「有潛伏期，這也是病毒傳播的特性，加上又有無症狀者難以事先預防」。
不過，也有人認為台灣擁有健保制度，醫療費跟國外相比便宜許多，「拼死也要回來用健保啊！用膝蓋想也知道」、「因為台灣有便宜的健保」、「 國外看病很貴，死也要回來看醫生」、「你敢不上飛機留在當地嗎？肯定回來才說」、「人性啦！知道不舒服撐也要撐回台灣」。
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