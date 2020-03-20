看到台灣疫情暴增 她淚崩害怕：這個時候我希望我不是護理師

新冠肺炎已造成全球大恐慌，累計已破24萬人確診，死亡人數逼近萬人，台灣確診病例也破百，讓許多國家想盡辦法來防堵疫情蔓延，而第一線的醫護人員更是辛苦，得冒著可能被感染的高風險堅守在崗位上。一名護理師在《Dcard》寫道自己熱愛這份工作，也深感驕傲，但是看到這幾天台灣病例數暴增，突然讓她感到害怕，含淚寫下這段期間的感觸，並痛批在疫情嚴峻的時刻還想出國玩的人很自私。

原PO開頭就對於護理師這份工作表示深感驕傲，她說自己喜歡照顧病人，即使偶爾也會有些討人厭的病人或家屬，但她仍然熱愛這份工作，連家人常跟朋友鄰居提起她的工作也引以為傲。但在過年前醫院裡的氣氛突然變得有點緊繃，年前開始默默地控制口罩，勉強、平淡的到了過年，卻在看到武漢封城新聞的當天，才驚覺大事不妙。

原PO說年後醫院開始有比較大的改變，體溫檢測、篩檢條件每日更新、訪客限制等等，要做的事情越來越多，甚至還開始要穿防水隔離衣上班、護目鏡（內層還有戴著眼鏡）、髮帽，即使醫院裡有空調還是會讓他們直飆汗。不過為了讓疫情不爆發，醫院裡不論是醫護人員、志工、警衛、工作人員等等，大家一直努力堅守自己崗位。

她也透露這陣子工作上的辛酸，因為洗手洗到乾裂，以至於碰到酒精就痛到飆淚；還有N95口罩、護目鏡戴久了壓出痕跡，口罩下暴增的臉頰痘痘，甚至有學姊延遲了婚禮，取消了蜜月，「這都是我們的犧牲，可是我很驕傲，我們有好好守護好台灣」。

只不過這些辛苦卻在18日這天讓原PO快崩潰，因為這天一口氣增加了23個確診病例，這讓她開始感到緊張和恐慌，害怕待在醫院更怕回家，擔心哪天再也離不開醫院，就像當年SARS時的和平醫院。她不想中鏢也不想死，自己還有很多事情想做，但即使如此也只能用想的，自己還是乖乖的不出國，就是為了避免醫療人力缺乏。

但看到一些不畏疫情的民眾仍然照常出國玩，讓她相當氣憤，怒批「那些自私的人們，你們還好嗎？」，她說醫護人員在前線努力守護台灣，但這些人卻出國爽爽的玩，回來還能休息14天而且還有錢拿，篩檢費、隔離病房費用、放射線檢查等等費用也都由全民健保買單，讓原PO真的想不透「到底命重要還是玩重要？」

文章一出讓網友們看了相當有感，「真的辛苦你了！請一定要加油！台灣的情況雖然現在不盡理想但一定會好轉的」、「沒什麼好說的，辛苦了」、「醫護人員真的辛苦了⋯真的希望大家不要那麼自私，乖乖不出門沒有那麼難的」、「沒關係，不是你們的錯。辛苦了，是我們對不起所有醫護人員」、「看著你的文好想落淚，雖然無法體會第一線人員的工作，但我能想像你們面對病人自己也有多害怕，只希望你們都能全身而退」。