「又不一定會中獎」她堅持去日本會男友 網友轟：台灣豬隊友

新冠肺炎疫情在全球持續擴大蔓延，指揮中心也全面擴大旅遊警示，防止疫情在台灣造成社區傳播。然而PTT上有網友發文表示護理師朋友的姊姊堅持要去已被列為三級警示區的日本，竟只為了找男友，令網友不禁直呼「台灣豬隊友」。

指揮中心17日起就已宣布若有人明知故犯，執意要去旅遊警示三級地區，回國後將不得領補償，且要加徵必要檢測費用，染疫者甚至會公布姓名。而日本在19日起已與亞洲19個國家共同升級為旅遊警示三級地區，竟還有網友發文表示朋友的姊姊堅持20日要去日本找男友，並且表示姊姊原訂的班機，航空公司已經取消了，姊姊硬是重新買了別家航空公司的航班要飛日本。

兩人大吵一架，吵架過程中姊姊總是說會戴口罩、防護措施會做好，「又不一定會中獎」，無論原PO的護理師朋友如何勸都無法阻止姊姊前往日本，甚至還要求原PO朋友「親自送餐跟清運垃圾」，並表明「不論如何都要飛去日本，回國公布個資或網友撻伐都不怕」。

此文一出，網友氣得大罵：「台灣豬隊友，不要回來了」、「應該跟他說確診住一個月要幾十萬才會怕」、「護理師本身工作就很累了，還要幫這種人擦屁股……」。

也有部分網友認為姊姊了解風險且願意承擔，不需網友置喙：「這其實無所謂吧……都願意保護自己+負擔（隔離、被公開）風險了，領不了補助，以現行制度確實也不會有傳播風險，剩下就是家人間的問題了。」