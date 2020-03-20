等不到人取餐 外送員上樓後一看暴怒：竟忙著玩線上遊戲

現在正值新冠肺炎肆虐時期，許多人都盡量減少外出吃飯、活動，也因此外送商機又再活絡起來，但許多設有警衛、保全的大樓會阻止外送員送上樓，為的就是避免感染的疑慮。一名外送員在臉書寫道送餐到一戶大樓時，因對方答應要下來取餐卻遲未出現，好不容易送上樓後看到屋內景象讓這名外送員看了氣炸，直批「懶成這樣還用騙的？」

原PO在臉書「靠北熊貓」發文說台灣現在多數的大樓都不讓外送員上樓，甚至有些警衛、保全看到外送員後就會把口罩將鼻子嘴巴包得緊緊的，雖然會讓他覺得被歧視很不好受，但在這個疫情嚴峻的時刻他也能體諒，不過前（18）日遇到一個懶惰的客戶卻讓他非常火大。

原PO說前天送到到一棟大樓10樓，備註註明要送上樓，當他抵達時警衛並不在，他只好打電話請客戶下樓來拿餐，而對方也答應了。結果過了5分鐘都不見人影，警衛一回來就告訴原PO「xxx號10樓住戶請你上去」，讓他聽了很傻眼，只好把餐點送上樓。

送抵後他聽到對方老婆說外送到了，他問客戶「我剛剛不是跟你說警衛不在嗎？」沒想到對方回說「不好意思，我家有小孩不方便下樓」，這讓原PO聽了很火大，因為他看到屋內情況，這名客人正在打線上遊戲，而且老婆也在家，小孩也能請老婆幫忙顧，怎麼會沒辦法下樓呢？讓他氣得在臉書上痛批「希望各位客人都能有危機意識，到了就到樓下空曠處取餐，走幾步路腳不會斷，你們不怕得病我們怕，不要害死我們，拜託」。

貼文也引來同業的認同，「我都建議丟給管理員」、「他們慣用說法都是家裡有小孩，不方便下樓」、「家裡有小孩只是藉口！難道都是夫妻兩人24小時輪班照護不用吃飯、洗澡、睡覺的嗎？」但也有網友有不同意見，「要是我，我是願意送上樓的，因為與其等客戶慢吞吞的下來，不如自己送上去反而比較快，但也希望客人能體諒外送員，防疫期間真的能下來等是最好的」、「我是覺得每天爭這種問題真的沒什麼意義，不是每個大樓的管委會都積極做事，與其爭執這些你不能控制的，倒不如衡量自己能掌握的。假設現在沒有疫情，你真的就甘願上樓了嗎？」