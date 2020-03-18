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台灣積極防疫「國內旅遊可行嗎？」 網勸：現在跟3月初已不同

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發文詢問「目前國內旅遊大家看法如何？」、「國內旅遊可以嗎？」貼文一出許多人立刻勸退。圖／本報系資料照
有網友發文詢問「目前國內旅遊大家看法如何？」、「國內旅遊可以嗎？」貼文一出許多人立刻勸退。圖／本報系資料照

新冠肺炎COVID-19疫情不斷升溫，台灣今（18）日新增23例確診，截至目前已有100起案例，民眾人心惶惶，不過卻有網友發文詢問「目前國內旅遊大家看法如何？」、「國內旅遊可以嗎？」引起網友熱議。

有網友在PTT發文提到，另一半堅持要去台南玩，因為勸說無效而感到很困擾，而大部分的留言都覺得「台灣國內防疫做的不錯，外出做好防疫措施即可，如果連一日遊都無法接受，那搭捷運不是更危險？」但也有部分留言認為全民應該都要有集體防疫觀念，才能防範於未然。

該篇貼文被網友發起討論「目前國內旅遊大家看法如何？」並且提到，以非觀光區人擠人、不會有太多接觸的行程，想詢問大家對於現在國內旅遊，例如帶小孩踏青、輕旅行或環島之類的看法是如何。

也有另一名網友在貼文「國內旅遊可以嗎？」提到，清明連假要從南部到台北玩，但看到最近疫情增加的人數實在有點擔心，於是想詢問「這個時候國內觀光還可以嗎？是不是只要多洗手、戴口罩、不去人多的地方，應該沒問題吧？」

兩則貼文一出，網友們紛紛留言勸退「認真說最好不要」、「已經有本土案例了，而且無旅遊史」、「那些出國玩的，出國前也是這樣說服自己」、「回溯檢疫16000個人，你還要出門賭？」、「很多人都沒危機意識，台灣淪陷遲早的事」、「要出門玩的就賭自己運氣啊！除了工作，現在最好不要亂跑，這些人已經在外面晃10天了，現在跟3月初根本完全不同情形。」

疫情 新冠肺炎 COVID-19 PTT

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