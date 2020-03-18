防疫急轉彎！東京迪士尼「秘密求婚」改成北台灣五日遊 網大讚：可以嫁了

新冠肺炎疫情不斷升溫，兩天暴增18例境外移入個案，許多航班紛紛取消，指揮中心也呼籲非必要請不要出國。一名網友原本想帶女友去東京迪士尼來個浪漫的求婚，但由於疫情越來越嚴重，因此決定取消行程改為北台灣五日遊，網友紛紛大讚並祝福原po。

一名網友在「爆廢公社」發文，他原本想瞞著另一半給對方驚喜，說下個月她生日要帶她去北台灣五日遊，實際上是要偷偷帶她去東京迪士尼和來個祕密求婚，不僅安排讓她的閨蜜們參與求婚現場，還把去年機票、飯店、租車、訂票、城堡前的煙火施放期間以及與當地工作人員和相關單位跨國溝通協助求婚的流程都安排好了。

不料，疫情持續擴大，他便開始取消所有行程，碰到無法前往的狀況並不難處理，但損失的產生是必然的，「最重要的是如何理智的處理接下來的步驟」，期間他也持續追蹤當地疫情情報並瞭解這波疫情特性及台灣的防疫機制與規定，「反正景點永遠都在，以後再去就好了」。

他最後也自嘲，「現在要變成真北台灣五日遊啦」，預計桃園到花東的範圍，也希望網友推薦台灣適合求婚的名場景。

網友紛紛祝福原po，「退掉是對的」、「你很注重你們的安全，有健康的身體才有未來可言，預祝成功」、「祝福你！一定會求婚成功的！」、「憑你退掉這一點，就可以嫁了」、「謝謝你對台灣防疫盡一份心力」、「我沒有什麼好建議的，我只覺得你做的很棒，沒有像一些人在一旁哇哇叫，你女朋友嫁給你一定會幸福，因為你有責任與擔當」。

有些網友則紛紛推薦求婚景點，「東引、東涌燈塔，相信我，它值得成為求婚最佳景點而且他絕對台灣最北」、「北海岸的景觀餐廳~」、「我求婚在宜蘭南方澳的海邊，包場、放煙火」、「宜蘭的法國小古堡，老闆娘做的點心跟法國菜都很好吃，求婚就像在法國～吃著法國料理」、「陽明山的屋頂上或草山夜未眠，加油！」。