國內連日暴增境外移入案例 醫護曝「問題點」嗆：太自私

新冠肺炎疫情蔓延，而台灣境外移入個案3日共增加24名，對此一名醫療人員在網上怒喊，當初禁止醫療人員出國許多民眾說要共體時艱，但現在民眾旅遊回國紛紛確診又要醫護承擔，讓他直言台灣人太自私。

一位醫療人員在Ptt 八卦板表示，當初過年後宣布要禁止醫護人員出國以保持醫療戰力，很多同事沒有等到相關賠償措施公布就認賠，有些人甚至賠幾十萬，當時許多民眾喊話要大家共體時艱，甚至有些人還酸醫護人員「不爽不要做」。

不過原po指出，醫護人員禁止出國的這段時間，很多民眾仍堅持在連續假期出國旅遊，而只禁醫療人員沒禁止一般民眾導致現在境外移入的確診人數3日內暴增24名，讓原po氣喊「當初在那邊保留戰力就是等現在要來擦屁股」，還說「台灣人就都是自私鬼，只想到自己」。

文章一出，引來許多網友紛紛留言，有網友表示，「醫護在前線作戰，少數人在後線放火」、「超自私，醫療人員辛苦了」、「想到醫療人員在那裡苦就很氣」，也有人認為「要禁就禁全部」、「只禁醫護根本是幫你們當工具」、「沒錯就是一堆自私鬼，誰叫政府沒禁」、「本來禁醫護跟高中以下就沒用」，但有網友則說，「哪國人都差不多」、「其實不用以偏概全，人多都會有老鼠屎」、「我認為每個國家一定會有這種人」。