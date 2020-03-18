網拍「加入購物車」視同購買？店家私訊警告：不付款構成間接毀損罪

現代人習慣利用網路購物，卻因為過於快捷便利延伸出許多爭議，有網友抱怨近日遇到「商品放入購物車視同下單」的賣家，被迫將購物清單內的商品通通買下，打壞shopping的好心情。

有些人在使用網路購物時，習慣將店家購物車當待購清單，把心儀商品先丟進去，結帳前再挑選出真正想購買的物品下單。有女大生在Dcard上抱怨，家人因為這項習慣，遭臉書社團的賣家私訊警告「棄單已購成刑法355條間接毀損罪」，讓他們一頭霧水。

雖然當下家人立刻解釋「只放到購物車沒有下單」，質疑怎麼會變成棄單？賣家則表示社團有公告購物需知「購物車等同成立訂單，不可取消」，因此放到購物車就等同下單購買，要求原po家人儘快付款結單。

真覆以往認知的事件讓眾人感到不可思議，「什麼莫名其妙的店家啊」、「原來購物車這個概念變到臉書平台就改了一個功能阿」、「那我不也棄單超多，他的規則也太嚴苛了吧」、「天啊第一次遇到這種邏輯，放購物車而已就要逼人買？訂單也沒成立、根本也還沒追貨，憑什麼叫人買阿？洗咧勒索膩」。

有人則直言「根本告不成賣家還會被訓斥一頓」、「對方唬爛你不懂而已」，熟悉法律者也分析，原PO家人沒有施用詐術，也沒有故意、損害店家的意圖，店家也未做財產上的處分，自然不會產生損害結果，因此不適用刑法355條，至於「店家有寫自己沒看到」則是民法層面。原PO也承認他們的確不懂，當下被嚇到馬上匯款，現在只能當付上千元買個教訓。

後續有其他網友表示曾遇過相似案例，都是未下單就被通知棄單，認為可能有部分購物系統是走「直播購物」的模式（放進購物車等同確定購買），因此可改按「收藏」避免手殘成立訂單。對此原PO無奈的說：「只能勸大家網上購物，尤其是店家自開的網站，有任何字眼都要一字一句認真看清楚」。