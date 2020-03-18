機票達人發促銷機票文 引起兩派網友論戰

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，指揮中心也呼籲民眾，若非必要請別出國。機票達人布萊N近日在臉書發文，卡達歐洲機票相當便宜，但也建議要謹慎購票，健康至上，沒想到卻引起兩派網友的論戰。

機票達人布萊N近日在臉書發文，他po出台北到布達佩斯的機票，來回最便宜只要17575元，並表示卡達歐洲價格全面崩盤，「低到不能再低了，理由大家都知道，這當價格促銷到11月底」，不過他認為「疫情誰又能說得準呢？」並強烈建議真的要買就買10~11月，「上半年現在看起來要去歐洲遊玩，真的非常母湯」，最後他也呼籲，「謹慎購票，健康至上」，不過卻引起兩派網友的討論。

有網友認為疫情相當嚴重，發優惠機票文相當不妥，「請不要說出預估這樣的字眼，會混淆視聽，畢竟連專家都沒有把握，非常時期麻煩慎言」、「觀感超差！我退讚，你們想買想出國的繼續聊」、「免費我也不要，雖然這是你的工作，但現在這樣危險還是po一些別的好了」、「十月跟十一月也不一定會平息耶！請不要暗示年底可以歐洲旅遊的資訊」。

有網友則力挺布萊N，認為是否要購買機票取決於個人，「我很關心疫情的發展，但布萊N的訊息也不想錯過，因為看促銷價或是Bug票很療癒啊！」、「對於工作不得不飛的人來說，機票資訊還是非常有用的，自己如果沒有自制力就是自己搜尋便宜票也會飛的」、「追蹤這個專頁不就是為了能快速獲得機票資訊嗎，即使在這艱難的時刻布萊N仍非常敬業的在蒐集機票及飯店的資料，我覺得明明就很棒！大家都有知道資訊的權利，至於如何使用這些資訊就取決於個人的智商了，加油」。

藝人黃豪平也幫挺布萊N，「以樓下有些人的邏輯 逛金寶山粉絲頁也會突然很想死」。

藝人黃豪平幫挺布萊N。圖取自「布萊N 機票達人」

而布萊Ｎ也發文表示，之後發機票文會評估該促銷的航點或地區的疫情狀況，以及促銷的出發時間再去發布資訊，機票文的發文頻率也會因此大幅獎低，「還請需要機票資訊的朋友共體時艱」，同時他也會收集台灣飯店近期的促銷資訊，讓大家加減看一下。