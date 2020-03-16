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中國對疫情公然「甩鍋」？美中新冷戰升溫

新冠肺炎病毒能在物體表面存活多久？NIH研究告訴你

旅英台籍女驚見超市貨架全被掃光 「適者生存戰正式開始」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名住在英國的女網友PO文提到，自己到超市去買生菜沙拉，結果發現能長久保存的食品全部都被掃光而且持續缺貨中，讓她不禁苦笑的說「英國適者生存戰正式開打！」路透社
一名住在英國的女網友PO文提到，自己到超市去買生菜沙拉，結果發現能長久保存的食品全部都被掃光而且持續缺貨中，讓她不禁苦笑的說「英國適者生存戰正式開打！」路透社

新冠肺炎COVID-19）持續延燒全球，除了中國大陸外，歐洲各國也紛紛淪陷，其中英國政府的「佛系防疫」更是讓專家心急如焚，民眾對於疫情升溫也憂心忡忡，開始到賣場搶購各種防疫物資及商品，不少貨架上都空空如也。對此，就有一名住在英國的女網友今（16）日在PTTPO文提到，自己剛剛到超市去買生菜沙拉，結果發現能長久保存的食品全部都被掃光而且持續缺貨中，讓她不禁苦笑的說「英國適者生存戰正式開打！」

原PO在文中表示，自己稍早去超市買生菜沙拉，赫然發現賣場義大利麵、雞蛋、保久乳、水果和其他食品，能夠長久保存的食物都全部被掃光，而且還持續缺貨中，她結帳時甚至看到很多人都開始買「感冒退燒藥」，也看到一些白人、中東人開始戴起口罩，就連去藥妝店買乾洗手，白人店員看到原PO是黃種人都不太願意理會。

只見原PO拍下的照片，貨架上一樣商品都不剩，猶如蝗蟲過境般被掃蕩一空，所有的「廁所用衛生紙」也通通缺貨，看到這樣的場景讓她不禁感嘆的說「英國物競天擇，適者生存戰已經正式開始了」。

對此，根據《 路透社 》報導，英國食品零售商呼籲消費者停止恐慌性購買，並表示，若消費者過度囤積商品，就會導致真正有需求的人無法購買。上週，英國社交媒體上更是充斥著英國大型超市空蕩蕩的貨架圖片，尤其是義大利麵、衛生紙和罐頭食品等缺貨最為嚴重。

英國衛生部長馬特·漢考克（Matt Hancock）也說明，政府對於食品供應的狀況充滿信心，但每個人都必須採取負責任的購買行動，才不會造成有需要的人購買不到的情況。

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，許多網友紛紛留言，「因為英國年輕人已經覺悟感覺自己快要被感染了」、「真的是物競天擇欸」、「其實很多人都有類似的症狀，只是不敢承認，反正現在英國也不想確診了」、「我倒是覺得要先擔心糧食問題」、「看起來真像喪屍圍城，搶糧食躲在家裡」、「走在路上被無形的針對真的滿可怕的」、「現在真的是適者生存了，沒錢就只能等死，英國醫療那麼貴，吃感冒藥根本沒效啊」。

英國賣場就連廁所衛生紙也持續缺貨中。路透社
英國賣場就連廁所衛生紙也持續缺貨中。路透社

衛生紙 英國 新冠肺炎 COVID-19 PTT

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