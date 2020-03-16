環狀線列車進站 女大生親見防疫這一幕覺得超暖：我愛台灣！

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，台灣昨天更一口氣增加單日六例創新高的確診數（案54至案59），面對防疫，政府沒在鬆懈，更有許多人仍堅守工作岡位，為城市、環境消毒盡最大心力，保護民眾安全。

近日一名女大生在Dcard上發文表示，她在新北捷運環狀線終點站等車，親眼目睹了令她相當感動的一幕，所有清潔人員在列車快進站的時候，全部排排站好，「一位伯伯拿起無線電：列車進站、列車進站，大家準備。」

只見清潔人員拿著酒精、抺布，每個人分配到一個車廂，衝進去把乘客所有可能觸碰到的地方全都擦一遍，連乘客站立握著的三角形把手都徹底清潔，最後清潔完畢，人員還很暖心的鞠躬說「請安心搭乘」。

女大生寫道，「看著清潔人員那麼用心，對台灣交通防疫的謹慎，那一瞬間真的覺得好暖」。她表示，看到肺炎疫情不斷擴張，但台灣政府真的做得很完善，對於自己身為台灣人感到很驕傲，而且生活在台灣也覺得很安心，「謝謝防疫的每個人員讓我們可以安心的生活，我愛台灣！」

不少網友看了也紛紛留言「真是辛苦，感謝他們！」、「感謝他們的存在，也感謝我生在台灣，看到歐洲的防疫真的嚇死」、「比起其他國家，台灣已經超棒的了」、「相信台灣每個角落都是這麼溫暖」，還有人深表同感認為，防疫真的是靠大家一起做起來的，單靠誰是無法獨立完成的。