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忘記金融卡密碼急申請 他拆開文件函秒傻眼：國王密碼？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友忘記了金融卡密碼，急忙申請，結果拿到的密碼函卻沒有最重要的密碼，讓他相當傻眼。 圖／ingimage
網友忘記了金融卡密碼，急忙申請，結果拿到的密碼函卻沒有最重要的密碼，讓他相當傻眼。 圖／ingimage

日常生活中有許多東西都需要帳號密碼，平常拿金融卡ATM領錢時，就會需要你先輸入密碼，但如果不小心忘記密碼了，只能透過管道找回密碼或是重新申請一組，近來有網友分享了自己忘記密碼後拿到了一組新密碼，拆開文件的時候發現根本是「國王的密碼」讓大家都笑翻了。

網友在臉書社團「爆廢公社」發文說，自己因為忘記了ATM密碼，所以才去申請密碼，結果拿到銀行給的密碼文件後，拆開一看，只見晶片密碼的欄位下是空白一片，他當下很傻眼又錯愕，也開玩笑說「看到了國王的密碼」，銀行下方還寫上提醒事項「您的金融卡約定事項中：1.轉帳業務為含非約定轉帳功能2.無 跨國提款功能，因為沒給到最重要的密碼，這些提醒事項看來格外好笑。

貼文一出也引起網友熱議「我看到了，但我不會告訴你」、「用火烤看看」、「這個要跑水 他才會浮字出來」、「用鉛筆塗整張啦」、「密碼中的密碼，自己猜」、「我也遇過，還好我再辦當下有先開」、「這也是要看緣份的~」、「不要試著刮刮看」、「這樓釣出好多武林高手！」。

密碼函內最重要的密碼是空白。 圖／爆廢公社
密碼函內最重要的密碼是空白。 圖／爆廢公社

金融卡 ATM

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