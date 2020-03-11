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兩天前接任務…13醫護不吃不喝不上廁所 接361國人回台

外送員打翻濃湯 他這舉動被網友讚爆：好心人！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友正要去取餐時，不料外送員卻意外打翻了玉米濃湯，沒想到原po不僅沒責怪她還正常取單，許多網友紛紛大讚原po「好心人」。圖截自「爆廢公社」
一名網友正要去取餐時，不料外送員卻意外打翻了玉米濃湯，沒想到原po不僅沒責怪她還正常取單，許多網友紛紛大讚原po「好心人」。圖截自「爆廢公社」

宅經濟越來越盛行，許多人因忙碌沒時間出門吃飯選擇叫外送，一名網友正要去取餐時，不料外送員卻意外打翻了玉米濃湯，沒想到原po不僅沒責怪她還正常取單，許多網友紛紛大讚原po「好心人」。

一名網友在「爆廢公社」發文，問「遇到外送員打翻的機率是多少？」，他叫外送正要取餐時，沒想到正當外送員從背包拿出餐點時，卻不小心滑下去打翻玉米濃湯，原po看外送員蠻緊張的樣子，既沒有生氣也沒有拒絕付費並表示，大家都是出來討生活的，「我選擇付錢給她不刁難」。

外送員當下趕緊拍照傳回公司客服．過不久後，客服詢問原po是否要取消訂單，原po仍然選擇正常取單，認為「其他還是能吃的，小意思」，況且少喝一杯濃湯也不會少塊肉。

原po的舉動讓不少網友大讚，「人真好」、「好人會有好報的」、「她應該嚇慘了，謝謝您體諒」、「人總是會有失誤的時候，而且不是全部掉，只是少喝一杯濃湯喝」、「外送員真的都是分秒必爭在賺錢的，你人真好，這樣替人想」、「真的好人，做過外送員才知道錢沒表面上的好賺」。

有網友認為態度相當重要，「不管男生女生，態度很重要！」、「我能接受打翻的，但要主動跟我說」，表示遇過飲料破掉裝在袋子裡，外送員卻還裝作不知道，等到發現時看到飲料剩不到半杯，最後詢問客服才知道是外送時撞破的。

外送員

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