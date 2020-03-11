快訊

誰餵美國吃「鴉片」？奧克拉荷馬州的公害訴訟戰

竹女高三生滯留湖北趕上包機返台了！預計可趕上二階面試

好市多推冷凍炸雞！ 網友曝心得：完全不輸麥當勞

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多最近又推出一款「冷凍香脆炸雞」掀起一波搶購潮，網友們紛紛直呼「完全不輸麥當勞」。圖截自「好市多 消費經驗分享區」
好市多最近又推出一款「冷凍香脆炸雞」掀起一波搶購潮，網友們紛紛直呼「完全不輸麥當勞」。圖截自「好市多 消費經驗分享區」

美式大賣場好市多常推出許多熱門商品，引起網友熱烈討論，最近又推出一款「冷凍香脆炸雞」掀起一波搶購潮，網友們紛紛直呼「完全不輸麥當勞」。

有網友在「好市多 消費經驗分享區」推薦一款「紅龍冷凍香脆炸雞」，內含5隻雞腿及5塊雞排一包389元，完全不輸給麥當勞，當下直接抓了兩包，下次還會回購，她也特別標注此款為「熟炸雞」可用烤箱、氣炸鍋、油鍋加熱。

網友紛紛表示，「香脆外皮，鮮嫩多汁，使用國產雞肉，全熟炸雞，覆熱即食」、「紅龍沒有失望過～」、「這個就麥當勞的麥脆雞呀」、「之前在食品原料店買的，不同包裝但都是紅龍炸雞，多汁倒是還好，但口感真的95%麥脆雞....」。

有網友則分享料理方式，「用氣炸鍋炸的口感完全不輸油鍋現炸的，肉質多汁鮮嫩，絕對回購，另外烤雞區的胡椒必拿，沒了他就少了靈魂」、「今天用氣炸鍋炸，照包裝上面的去設定溫度和時間炸出來很酥脆肉又不會柴」、「吃了感覺還不錯，有點像麥當勞的炸雞，建議180度30分，然後各15分鐘翻面，之後200度3分鐘就差不多了」。

不過，有網友認為價格太高，「哇好貴，我還是買批發的好了」、「不便宜欸...ㄧ隻40都差不多能買炸好的麥脆雞了」、「高雄『丹丹漢堡』雞腿雞塊都39元，而且是炸好的」、「這價格完全沒吸引力」、「外面買比較划算吧」。

還有網友分析，此款雞塊跟麥當勞是同一個供應商，因此吃起來口感會很像，「基富食品本來就是麥當勞的食品供應商，這個口味本來就是跟你在速食店口味一樣」、「紅龍雞塊跟麥當勞同一個供應商吃起來也很接近」。

麥當勞 氣炸鍋 好市多

延伸閱讀

老爸首逛好市多…戰鬥力嚇壞女婿！掃貨狂買讓網友讚：很識貨

所有人目光一致看它飛走！好市多神秘管道功用曝光

好市多進口草莓農藥又超標 去年至今同品牌違規7次

逛好市多看見這幕讓他瞬間「凍袜條」 網笑爆：你不孤單

相關新聞

好市多推冷凍炸雞！ 網友曝心得：完全不輸麥當勞

美式大賣場好市多常推出許多熱門商品，引起網友熱烈討論，最近又推出一款「冷凍香脆炸雞」掀起一波搶購潮，網友們紛紛直呼「完全不輸麥當勞」。

為何超商取口罩運費不是60元？網友分析7元關鍵

為了改善「口罩實名制」口罩分配不均與沒時間排隊買口罩的上班族、學生等族群便於購買口罩，周四將推出「口罩實名制2.0」...

家中服喪卻被硬凹？姑姑狂叩電話 要求10斤蒜頭當「回禮」

家中服喪，親戚卻不斷要求「回禮」？近日，一名網友家中剛好遇上喪事，家人也為此忙到沒時間睡覺，沒想到住在其他縣市的姑姑卻來電轟炸，不斷要求網友一家以10斤的蒜頭做為「回禮」...

她搭火車主動告知感冒竟被阿嬤狂酸 列車長出面緩頰：沒發燒

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，民眾為了自保都紛紛戴起口罩，在這敏感的時刻，就連在公共場合稍微流鼻水或是輕微咳嗽，都會引來民眾的側目。昨（10）日就有一名女網友在爆怨公社中PO文提到，自己剛好在這疫情緊張時刻染上小感冒，因此有輕微的咳嗽症狀，然而她日前搭乘台鐵時，主動告知坐隔壁的阿嬤「我只是感冒」，沒想到卻被無情的換來一句「嚇死我！我怎麼敢坐你旁邊」，甚至還大聲跟其他乘客抱怨，讓原PO難過到很想哭。

他準備防疫必需品預防新冠肺炎 網驚：還有曬口罩廠！

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，台灣確診已47例且1人死亡，為了預防遭病菌傳染，有人在網上曬出「5件防疫必需品」，其中一樣物品讓眾多網友驚嘆直呼，「遠離病毒的的最佳示範」。

她雨天爬出6樓窗外赤腳站屋簷清鴿糞 網嚇傻：看到都腿軟

許多住過公寓的民眾應該都曾經歷過被鳥大便洗禮屋簷的困擾，但要親自清理又相當麻煩，所以時常只能眼睜睜的看著那些鳥糞飄散出異味。不過今（10）日卻有一名女網友在爆怨公社PO文表示，自己的媽媽突然說要清理屋簷上的鴿子大便，沒想到原PO一回頭媽媽就已爬到屋簷上，而且外頭還正下著大雨，讓她當下嚇得直呼「我看著媽媽的屁股心驚膽顫的！」

疫情爆發護理師忙到半夜吃飯 他看「晚餐內容」鼻酸：辛苦了

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，第一線醫護人員堅守崗位工作，就有民眾發文表示，從事護理師的妹妹，忙到半夜才有時間吃飯，但晚餐內容是「一碗泡麵」，讓他很是心疼，貼文一出，湧入萬名網友留言感謝。

麥當勞玉米湯爆縮水？員工貼公文澄清「疫情影響」：只是看起來小

新冠肺炎（COVID-19）疫情未歇，各行各業都受到不小影響。近日有網友抱怨麥當勞玉米濃湯變小杯，懷疑是否變相漲價，沒想到其實也是被疫情波及！

歐洲新冠肺炎疫情為何炸裂？ 專業網友曝4大致命關鍵

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，就連遠在歐洲的義大利、德國等國家的確診人數仍在不斷上升。對此，就有一名網友昨（8）日在PTT上PO文提到，他認為歐洲國家除了確診人數最多的義大利以外，其他國家的感染人數也直線上升，於是他就好奇詢問廣大網友「歐洲新冠肺炎疫情炸裂的秘訣是什麼？」

所有人目光一致看它飛走！好市多神秘管道功用曝光

美式賣場好市多（COSTCO）來台已久，一些規定及做法仍常讓台灣人津津樂道。近來有網友在結帳時發現收銀台有一根神秘的管子，十分好奇它的功用，便拍下詢問，立刻釣出內行網友解答。

她洗完澡將冷氣打開竟出現「詭異怪聲」 5秒後驚見巨蟑掉出

隨著天氣漸漸炎熱，不少人都會將家中塵封已久的冷氣機開啟，但在使用前最好還是把濾網拿出來徹底清潔，才不會發生「恐怖的怪事」。日前就有一名女網友在PTT上PO文表示，最近她洗完澡將冷氣打開時，冷氣突然開始出現「嘰嘰喳喳」的聲響，後來她害怕的將冷氣關掉後，下一秒就從裡面掉出一隻「超級大蟑螂」，讓她瞬間嚇得魂飛魄散，PO文一出更隨即引來網友熱議。

出社會工作後比學生時期輕鬆很多？ 網友反應兩極

許多長輩都會告訴晚輩「要珍惜學生時代」，因為一旦出社會開始工作後，就會知道原來當學生有多麽幸福，當初沒好好珍惜也已經來不及後悔。不過今（9）日一名網友在PTT上PO文提到，自己曾經聽很多長輩說過，一生中最幸福的時候就是在學校念書的時光，因為人與人間的友情也是最真摯的，出社會則是痛苦的開始，但是他卻不這麼認為，反而覺得自己在出社會後找到了真正的自我，因此他就好奇詢問廣大網友「有人覺得工作比上學輕鬆非常多嗎？」

熱門新聞

八仙樂園停業5年後空拍照曝光 網淚：還我青春回憶

43年前兩客運失控車禍場面混亂 網驚：看不出是如今公館

疫情爆發護理師忙到半夜吃飯 他看「晚餐內容」鼻酸：辛苦了

超精緻五官爆紅竟是15歲國中妹！高材生親姊身材更亮眼

為何超商取口罩運費不是60元？網友分析7元關鍵

歐洲新冠肺炎疫情為何炸裂？ 專業網友曝4大致命關鍵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。