好市多推冷凍炸雞！ 網友曝心得：完全不輸麥當勞

美式大賣場好市多常推出許多熱門商品，引起網友熱烈討論，最近又推出一款「冷凍香脆炸雞」掀起一波搶購潮，網友們紛紛直呼「完全不輸麥當勞」。

有網友在「好市多 消費經驗分享區」推薦一款「紅龍冷凍香脆炸雞」，內含5隻雞腿及5塊雞排一包389元，完全不輸給麥當勞，當下直接抓了兩包，下次還會回購，她也特別標注此款為「熟炸雞」可用烤箱、氣炸鍋、油鍋加熱。

網友紛紛表示，「香脆外皮，鮮嫩多汁，使用國產雞肉，全熟炸雞，覆熱即食」、「紅龍沒有失望過～」、「這個就麥當勞的麥脆雞呀」、「之前在食品原料店買的，不同包裝但都是紅龍炸雞，多汁倒是還好，但口感真的95%麥脆雞....」。

有網友則分享料理方式，「用氣炸鍋炸的口感完全不輸油鍋現炸的，肉質多汁鮮嫩，絕對回購，另外烤雞區的胡椒必拿，沒了他就少了靈魂」、「今天用氣炸鍋炸，照包裝上面的去設定溫度和時間炸出來很酥脆肉又不會柴」、「吃了感覺還不錯，有點像麥當勞的炸雞，建議180度30分，然後各15分鐘翻面，之後200度3分鐘就差不多了」。

不過，有網友認為價格太高，「哇好貴，我還是買批發的好了」、「不便宜欸...ㄧ隻40都差不多能買炸好的麥脆雞了」、「高雄『丹丹漢堡』雞腿雞塊都39元，而且是炸好的」、「這價格完全沒吸引力」、「外面買比較划算吧」。

還有網友分析，此款雞塊跟麥當勞是同一個供應商，因此吃起來口感會很像，「基富食品本來就是麥當勞的食品供應商，這個口味本來就是跟你在速食店口味一樣」、「紅龍雞塊跟麥當勞同一個供應商吃起來也很接近」。