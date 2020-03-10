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她雨天爬出6樓窗外赤腳站屋簷清鴿糞 網嚇傻：看到都腿軟

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友PO文表示，自己的媽媽突然說要清理屋簷上鴿子的大便，沒想到原PO一回頭對方就已爬到屋簷上，讓她當下嚇得直呼「我看著媽媽的屁股心驚膽顫的！」圖擷自爆怨公社
一名女網友PO文表示，自己的媽媽突然說要清理屋簷上鴿子的大便，沒想到原PO一回頭對方就已爬到屋簷上，讓她當下嚇得直呼「我看著媽媽的屁股心驚膽顫的！」圖擷自爆怨公社

許多住過公寓的民眾應該都曾經歷過被鳥大便洗禮屋簷的困擾，但要親自清理又相當麻煩，所以時常只能眼睜睜的看著那些鳥糞飄散出異味。不過今（10）日卻有一名女網友在爆怨公社PO文表示，自己的媽媽突然說要清理屋簷上的鴿子大便，沒想到原PO一回頭媽媽就已爬到屋簷上，而且外頭還正下著大雨，讓她當下嚇得直呼「我看著媽媽的屁股心驚膽顫的！」

原PO在文中提到，今天媽媽說屋簷上都是鴿子大便，所以她打算全部都清乾淨，沒想到下一秒原PO一回頭，媽媽就已爬出窗外整個人直挺挺的站在6樓的屋簷上，還淡定的說「要趁現在下雨的時候洗，不然倒水會吵到鄰居，我懷妳的時候還爬上來補屋頂呢」，即使如此原PO還是看得膽戰心驚，一直不斷的在屋內尖叫「小心小心！」，讓她整顆心臟都懸在空中，相當擔心媽媽的安危。

只見原PO的媽媽直接赤腳踏在斜斜的屋頂上，甚至還彎腰清鴿糞，一旁就是大馬路，外頭還下著小雨，讓人看了實在為原PO的媽媽捏把冷汗。所幸過了半小時後媽媽終於心滿意足的爬回來，沒有發生任何意外，這讓在屋內的原PO心臟差點從嘴裡吐出來，也坦言自己會好好勸媽媽別再爬出去了，不然自己的心臟會先停止在屋簷下。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，許多網友都提醒原PO的媽媽，不管住在幾樓，屋簷只要是經過風吹日曬都很有可能會脆化，萬一不小心踩空跌到一樓，就會有喪命的風險，加上屋頂上方很容易會有青苔，碰上雨水又會更加溼滑，所以這個舉動真的非常危險，「這樣真的太危險了，不小心掉出屋簷外怎麼辦」、「下雨天連師傅都不敢爬了，媽媽真勇改」、「真的不要再做這種不良示範了」、「如果綁條安全繩應該會安全一點，但是還是不要做這麼危險的動作比較好」、「屋頂墜落意外是工安意外排名第一的，要小心」、「這種下雨天遇到屋頂上有青苔就完蛋了」、「我看到都腿軟了，真的不要再爬了」。

也有網友分享自身經驗，「真的要注意啦！我有一個朋友的父親就是下雨天還上樓清鴿糞，不小心滑到摔落，一下子就走了」、「不要亂開玩笑，我爸昨天也才從老家後面跌下來，他爬了60年，也是有可能出錯的時候」、「小時候颱風天，我媽堅持要爬上圍牆把玉蘭花樹綁牢，結果我爸差點氣死」、「身邊真的就是有朋友踩著遮陽脆化的瓦片摔死了」。

其實這類屋簷、雨遮清理，民眾可以購買夠長的軟水管，一頭接住家內水龍頭，另一端則接市售的多樣式噴頭，可以轉成強力水柱模式，趁著下雨天時，人在屋內就可用強力水柱沖洗戶外髒污處，既安全又方便，也不會造成住家樓下人員的危險與困擾。

爆怨公社

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